Bujdosó Andrea közzétette, kik lesznek a Tisza Párt parlamenti bizottsági elnökei

Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője Facebook-bejegyzésben jelentette be, kiket delegál a párt az Országgyűlés állandó bizottságaiba elnökként. Mint írta, a parlamenti bizottságok összetételéről és a tisztségekről a képviselőkkel folytatott egyeztetések után döntöttek. A kiválasztásnál elsősorban a jelöltek szakmai tapasztalatát és az adott terület iránti elkötelezettségét vették figyelembe.

Az Agrár- és Élelmiszergazdasági Bizottságot Kovács Petra Judit őstermelő, a Hajdú-Bihar 4-es körzetben mandátumot szerző képviselő vezeti majd.

A Digitalizációs és Technológiai Bizottság élére Varga Balázs informatikai rendszerfejlesztő és -tervező kerül, aki a Zala 2-es egyéni választókerületből jutott be a parlamentbe.

Az Egészségügyi Bizottság elnöke dr. Ruzsa Diána kardiológus szakorvos lesz, aki Baranya 1-ben szerzett egyéni mandátumot.

Az Európai Ügyek Bizottságát dr. Sopov Ildikó Éva jogtanácsos vezeti majd, aki Komárom-Esztergom 1-ben nyert mandátumot.

A Gazdasági és Energetikai Bizottság élére Csőszi Attila kecskeméti közgazdász, ügyvezető kerül, aki a Bács-Kiskun 1-es körzet képviselője.

A Honvédelmi és Rendvédelmi Bizottságot Bakos Csaba Attila tartalékos honvéd ezredes, címzetes egyetemi docens és egyéni vállalkozó vezeti.

Az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság élére dr. Hantosi István kerül, aki magyar és uniós versenyjogi, fogyasztóvédelmi és médiajogi szakértő; a Tisza listájának 38. helyéről jutott be az Országgyűlésbe.

A Közlekedési és Beruházási Bizottságot Perticsné Kácsor Andrea építészmérnök, Pest megye 10-es választókerületének képviselője vezeti.

A Külügyi Bizottság elnöke Hajdu Márton Ádám, a Tisza EP-kabinetfőnöke lesz.

A Mentelmi Bizottságot dr. Sasi Nagy Edit jogász és HR-szakember vezeti.

Az Oktatási Bizottság Szűcs Dóra irányítása alá kerül, aki a Tisza listájáról a 19. helyen jutott be a parlamentbe.

A Társadalmi Részvétel Bizottságát dr. Jakab Zsuzsanna egészségügyi szakember, pedagógus és jogász vezeti.

A Törvényalkotási Bizottságot dr. Rák Richárd jogász, közgazdász és európai uniós szakjogászra bízták.

A Vidék- és Településfejlesztési Bizottság fölött Szabó Tibor diszponál majd.

A korábbi terveken módosítva végül 21 parlamenti bizottság alakulhat meg az Országgyűlés szombati alakuló ülése után. A bizottsági helyek elosztásáról a pártok már múlt héten megállapodtak. Eszerint a leendő kormánypárt kerül többségbe: összesen 14 bizottság vezetését kapja meg, míg a többi testületet az ellenzéki pártok irányíthatják majd. (Arról, hogy kik lesznek lesznek a fideszes bizottsági elnökök, alelnökök és tagok, Gulyás Gergely frakcióvezető nyomán itt írtunk.)