Egy európai hírszerző ügynökség szerint Putyin körül példátlan módon szigorítanak a biztonsági intézkedéseken

Az elmúlt hetekben példátlanul szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be a Kremlben egy uniós hírszerző ügynökség jelentése szerint, amit az OCCRP orosz partnere, az Important Stories szerzett meg.

A Vlagyimir Putyin körüli szigorítás oka az, hogy az orosz elnök egy esetleges puccsra vagy merényletkísérletre számít.

A jelentés szerint a Kremlben „2026 márciusának eleje óta” „magas készültségi állapot” van érvényben „az orosz elnök ellen irányuló összeesküvés vagy puccskísérlet kockázata” miatt. Azt írják, hogy Putyin „különösen” „attól tart, hogy az orosz politikai elit tagjai drónokat használnak majd egy esetleges merénylet elkövetéséhez”. Sőt, a jelentés Szergej Sojgu volt védelmi minisztert és a Biztonsági Tanács jelenlegi titkárát „potenciális destabilizáló tényezőként” említi.

Beszámoltak egy feszült hangulatú ülésről is, amit Putyin hívott össze egy altábornagy 2025. december 22-i moszkvai meggyilkolását követően. Ezen az ülésen a jelentés szerint a legfőbb biztonsági tisztviselők egymást vádolták a támadások megakadályozásának kudarcai miatt.

A jelentés szerint a Putyin közelében dolgozóknak már nem szabad mobiltelefont használniuk, sem tömegközlekedést igénybe venniük, és „megfigyelő rendszereket telepítettek a szakácsok, fotósok és testőrök otthonába” is.