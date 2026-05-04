Előkerült az olasz dobos, akinek május 1-én nyoma veszett Budapesten

Megtalálták Davide Lucchellit, az olasz Oggetto Sconosciuto zenekar dobosát, aki május 1-én tűnt el Budapesten.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Telex kérdésére azt mondta, a férfi jól van, és azóta a zenésszel a családja is kapcsolatba lépett. Lucchellit korábban az olasz nagykövetség jelzése alapján kezdték keresni, és az Interpol is kiadott rá körözést.

A koncertet szervező Tett beszámolója szerint hétfőn délután egy hazafelé tartó vonaton sikerült elérni a 24 éves dobost.

A padovai születésű dobos zenekarával, az Oggetto Sconosciuto nevű punk-rock bandával utazott Budapestre egy fellépésre. A zenekar tagjainak beszámolója szerint május elsején Lucchelli a városligeti koncert előtt két órával elszakadt a csapattól, később ismét csatlakozott a zenekarhoz, végül este fél kilenc körül végleg nyoma veszett.

A zenekar másnap Eperjesen adott volna koncertet, de ezt végül lemondták, és a tagok hazautaztak Olaszországba.