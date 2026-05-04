Eltűntek Rogán Cecília és Sarka Kata bulvárlapjának olvasói

A twn.hu annak ellenére termelt iszonyatos nyereséget évről évre, hogy az online bulvárlap – aminek tulajdonosai, Rogán-Szendrei Cecília (Rogán Antal exfelesége) és Sarka Kata (a NER-közeli Valton biztonsági céget vezető Bessenyei István felesége) – gyakorlatilag se értelmezhető tartalommal vagy olvasottsággal nem rendelkezett soha.

Rogán Cecília és Sarka Kata versenyigazgatók, a zsűri tagjai a 2023. évi Magyarország Szépe – Miss World Hungary szépségverseny sajtótájékoztatóján Budapesten, a The Duchess Rooftop Bar termében 2023. május 16-án. Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Most már azonban az eddigi kevés olvasójuk is köddé vált, legalábbis ahogy a Telex írja, a választás utáni napon, április 13-án már csak 4000 olvasó járt a twn.hu-n, aztán 21-én leállt a Facebook-oldal frissítése, és a következő napokban volt, hogy már csak 7-800 olvasó volt kíváncsi az oldalra.

A mostani, május elsejei hosszú hétvégén pedig már csak 2-300 felhasználó körül alakult a napi forgalom. Ahogy az a Telex cikkében is szerepel, ezek már annyira alacsony számok, hogy a Gemius a hibahatár miatt nem vállal garanciát a teljes pontosságukra, de a nagyságrendet azért jól mutatják.

A nyilvános cégadatok szerint 2019 és 2024 között a lapot kiadó cég összesen 7,67 milliárd forint nettó árbevételt ért el, a nyereségből Rogán-Szendrei Cecília 4,32 milliárd, Sarka Kata 1,08 milliárd forint osztalékot vett ki.