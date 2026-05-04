Irán szerint megállítottak egy amerikai hadihajót a Hormuzi-szorosnál, Washington tagad

Az iráni hadsereg azt állítja, hogy megakadályozta egy amerikai romboló belépését a Hormuzi-szorosba. Az állami média beszámolója szerint a hadsereg kommunikációs szerve így fogalmazott:

„Az Iszlám Köztársaság haditengerészetének határozott és gyors figyelmeztetésére megakadályoztuk az amerikai és cionista ellenséges rombolók belépését a Hormuzi-szorosba.”

A félhivatalos Fars hírügynökség szerint két rakéta talált el egy hajót, miközben „a közlekedési és hajózási biztonsági előírások megsértésével” haladt át a Hormuzi-szoroson.

Amerikai hadihajók a Hormuzi-szorosban 2019-ben. Fotó: ZACHARY PEARSON/AFP

Az amerikai Középső Parancsnokság (Centcom) viszont nem sokkal később tagadta, hogy bármelyik hadihajóját iráni rakéták érték volna. Az X-en közzétett bejegyzésében azt írta:

„Egyetlen amerikai haditengerészeti hajót sem ért találat. Az amerikai erők támogatják a Project Freedom műveletet, és érvényesítik az iráni kikötők elleni tengeri blokádot.”

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy akciót indít a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimentésére. Válaszul az iráni hadsereg közölte, hogy támadást indít az amerikai erők ellen, ha azok belépnek a Hormuzi-szorosba. A részletek egyelőre nem ismertek, de az amerikai hadsereg jelentős erőket mozgósít: mintegy 15 ezer katona, több mint 100 repülő, valamint hadihajók és drónok vesznek részt a műveletben.

Irán több mint két hónapja gyakorlatilag minden hajóforgalmat blokkol a Perzsa-öbölben, ami az energiaárak meredek emelkedéséhez vezetett. Egyes, a szoroson áthaladni próbáló hajók arról is beszámoltak, hogy tüzet nyitottak rájuk, továbbá Irán több hajót is lefoglalt. A múlt hónapban az Egyesült Államok is blokádot vezetett be az iráni kikötőkből induló hajók ellen. (BBC)