Irán támadást indít az Egyesült Államok ellen, ha az megpróbál belépni a Hormuzi-szorosba

Az iráni hadsereg közölte, hogy támadást indít az amerikai erők ellen, ha azok belépnek a Hormuzi-szorosba – írja a BBC.

A központi parancsnokság vezetőjének közleménye szerint Irán megtámad „minden külföldi fegyveres erőt”, ami megpróbálja megközelíteni a szorost, „különösen az agresszív amerikai hadsereget”. Ali Abdollahi vezérőrnagy kijelentette, hogy a szoros

„az iráni fegyveres erők ellenőrzése alatt áll, és az azon történő biztonságos áthaladást minden körülmények között velük kell egyeztetni”.

Az iráni Forradalmi Gárda egy járőrhajója a Hormuzi-szorosban 2022 júniusában. Fotó: -/AFP

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy akciót indít a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimentésére. A Project Freedom (Szabadság Projekt) részletei egyelőre nem ismertek, de az amerikai hadsereg jelentős erőket mozgósít: mintegy 15 ezer katona, több mint 100 repülő, valamint hadihajók és drónok vesznek részt a műveletben.

Irán több mint két hónapja gyakorlatilag minden hajóforgalmat blokkol a Perzsa-öbölben, ami az energiaárak meredek emelkedéséhez vezetett. Egyes, a szoroson áthaladni próbáló hajók arról is beszámoltak, hogy tüzet nyitottak rájuk, továbbá Irán több hajót is lefoglalt. A múlt hónapban az Egyesült Államok is blokádot vezetett be az iráni kikötőkből induló hajók ellen.