Irán támadást indít az Egyesült Államok ellen, ha az megpróbál belépni a Hormuzi-szorosba

Az iráni hadsereg közölte, hogy támadást indít az amerikai erők ellen, ha azok belépnek a Hormuzi-szorosba – írja a BBC.
A központi parancsnokság vezetőjének közleménye szerint Irán megtámad „minden külföldi fegyveres erőt”, ami megpróbálja megközelíteni a szorost, „különösen az agresszív amerikai hadsereget”. Ali Abdollahi vezérőrnagy kijelentette, hogy a szoros
„az iráni fegyveres erők ellenőrzése alatt áll, és az azon történő biztonságos áthaladást minden körülmények között velük kell egyeztetni”.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy akciót indít a Hormuzi-szorosban rekedt hajók kimentésére. A Project Freedom (Szabadság Projekt) részletei egyelőre nem ismertek, de az amerikai hadsereg jelentős erőket mozgósít: mintegy 15 ezer katona, több mint 100 repülő, valamint hadihajók és drónok vesznek részt a műveletben.
Irán több mint két hónapja gyakorlatilag minden hajóforgalmat blokkol a Perzsa-öbölben, ami az energiaárak meredek emelkedéséhez vezetett. Egyes, a szoroson áthaladni próbáló hajók arról is beszámoltak, hogy tüzet nyitottak rájuk, továbbá Irán több hajót is lefoglalt. A múlt hónapban az Egyesült Államok is blokádot vezetett be az iráni kikötőkből induló hajók ellen.
Az olaj- és gázfüggőség immár nemcsak klíma-, hanem geopolitikai és gazdasági sebezhetőségi kérdés lett. Az iráni háború miatti energiaválság sok szakértő szerint lehetőség is egyben, hogy véget vessünk a fosszilis függőség korszakának.