Karácsony Gergely újratervezett, a Tiszával egyeztetve egy nappal később tartják meg a rendszerzáró „hálakoncertet”

„A Tiszával egyeztetve május 9-én 13 órától tartjuk meg a Hála nektek! rendszerzáró rendezvényt a Rakparton, így azt követően mindenki csatlakozhat a Kossuth téri rendezvényhez és hallgathatja meg a miniszterelnöki eskütételt” – közölte Karácsony Gergely főpolgámester Facebook-oldalán, bejegyzését pedig azzal indította: „Sok szerelmet bír el a Rakpart...”

Az eredeti terv szerint a Főváos május 8-án péntekre, az Országgyűlés alakuló ülése elé szervezett volna „hálakoncertet”, hogy az „ne zavarja az új Országgyűlés szombati megalakulását kísérő eseményeket május 9-én”. Magyar Péter azonban kritizálta a helyzetet, és egy kommentben tette fel a kérdést: „Ez most komoly, hogy a főpolgármester rászervez egy bulit a május 9-i közös rendszerváltó ünnepre? Egyébként a csődben lévő főváros fizeti a bulit, vagy ön?”

Karácsony hétfő reggeli bejegyzésében azt írta, „a Hála nektek! rendezvény egy gesztus, ami mindazoknak szól, akik az elmúlt 16 évben kiálltak közös ügyeinkért és akiknek ezért üldöztetést, megaláztatást, lejáratást, vegzálást, propagandahazugságokat kellett eltűrniük a most véget ért rendszertől. Civilek, független alkotóközösségek, jogvédők, tanárok, diákok, a munkavállalói jogokért küzdők, az egyetemi autonómia mellett kiállók, a független sajtó, a legszegényebb honfitársainkat támogatók, roma aktivisták, a melegek jogegyenlőségéért kiálló közösségek, vagy éppen az élhető környezetért tenni akarók. Tartozunk nekik legalább egy köszönettel. Egyetértünk abban, hogy nem felejtjük el a kiállás bátorságát és nem felejtjük el az ellenük elkövetett aljas tetteket sem”.

Bejegyzését azzal zárta a főpolgármester, hogy május 9-én „találkozzunk a Lánchídnál a Rakparton és utána menjünk közösen a Kossuth térre”.