Mága Zoltán szerint nem a fotósa és nem is ő kapta az 500 milliós NKA-támogatást

„Az NKA támogatásából személyesen semmilyen anyagi részesedésem nem származott, abból tiszteletdíjban nem részesültem és a támogatási összegből saját részemre semmilyen kifizetés nem történt” – ezt Mága Zoltán írta Facebook-oldalán vasárnap este, miután a 444 is megírta, hogy már a fideszes kultúrpolitikus L. Simon László is megszólalt azok között, akik szerint felháborító a Nemzeti Kulturális Alap választás előtti pénzszórása, vagyis az, hogy Hankó Balázs miniszter több mint 17 milliárd forintot osztott szét Fidesz-közeli szereplők között. Így derült ki az is, hogy Mága Zoltán fotósa 500 milliót kapott.

A leköszönő Fidesz-kormány támogatását hosszú évek óta élvező hegedűművész Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy a támogatást élvező személy nem a fotósa, ő intézi a pályázatok kezelését:

„Földházi Balázs, aki nem a fotósom, jelezte, hogy szívesen vállalja a program szakmai koordinációját és a pályázat benyújtását. Ennek érdekében valóban új céget alapított, amelyen keresztül a pályázat beadásra került. Földházi Balázs hosszú évek óta aktívan részt vesz hazai és nemzetközi nagyszabású produkciók szervezésében és lebonyolításában, valamint számos koncertem szervezői, kreatív és grafikai munkáját is segítette.”

Mága Zoltán hegedûmûvész hagyományos újévi koncertjén a Papp László Budapest Sportarénában 2019. január 1-jén
Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

A fideszes celebeknek és egyesületeknek a választás előtti vurstlijaira kifizetett milliárdok miatt már lemondott Bús Balázs, az NKA alelnöke, a bizottsági tag Baán László és Vidnyánszky Attila is, a Partizánban nagyon kínosan magyarázkodó Hankót pedig a Tisza szólította fel azonnali lemondásra.

„A minisztériumtól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a 2026-os zenekari működés közvetlen finanszírozására nincs lehetőség, ugyanakkor jelezték, hogy az év végén várhatóan az NKA keretében nyílik pályázati lehetőség. Ennek alapján azt javasolták, hogy egy nagyszabású koncertsorozat keretében, pályázati úton kíséreljük meg a program finanszírozását” – írta a hegedűművész, aki magyarázata szerint a többi turnéhoz kapcsolódó pályázati és adminisztratív folyamatokat személyesen már nem tudta koordinálni, ezért vette fel Földházi Balázst erre a feladatra.

Azt állítja, több mint száz koncert megvalósítására pályáztak, többféle zenekar helyet kapott a produkcióban, a fellépők között pedig olyanok is voltak, mint Bodrogi Gyula vagy Molnár Piroska. A pályázat folyamatban van, az év végéig még van ötven koncert.

Mága szerint a koncertsorozat „számos alkalommal jótékonysági célt is szolgált”, mert felléptek „beteg gyermekek támogatására szervezett esteken, kórházak javára rendezett eseményeken, hátrányos helyzetű roma és nem roma gyermekeket segítő programokon, állami gondozásban élő fiatalok támogatására szervezett koncerteken, valamint templomfelújítási jótékonysági eseményeken is”.

A Fidesz támogatását élvező hegedűművész szerint „a program célja nem egyéni érdekek szolgálata, hanem a magyar kultúra értékeinek megőrzése, a művészek foglalkoztatása, a fiatal tehetségek támogatása és a közösségek megerősítése”.

„Művészekként hisszük, hogy a kultúra nem megoszt, hanem összeköt. Ezért örömmel és hálával tekintünk minden olyan támogatásra és kezdeményezésre, amely Magyarországon segíti a művészetet, a zenét, a kulturális értékteremtést és a magyar művészek munkáját” – írta Mága.

