Mélenchon negyedszer is nekifut a francia elnökválasztásnak, bár a második fordulóra sincs sok esélye

A baloldali Jean-Luc Mélenchon negyedszer is elindul a francia elnökválasztáson – ezt vasárnap a TF1-nek adott interjúban jelentette be a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (La France Insoumise) alapítója.

A 74 éves Mélenchon az utóbbi két elnökválasztáson a legjobb eredményt elérő baloldali jelölt volt, 2022-ben alig maradt le arról, hogy bejusson a második fordulóba, de végül Marine Le Pen megelőzte.

Bár továbbra is meghatározó figura a baloldalon, támogatottsága korlátozott, és kevésbé tűnik esélyesnek a szélsőjobboldal feltartóztatására, mint centrista riválisai. Marine Le Pen és politikai szövetségese, Jordan Bardella jelenleg erős támogatottságot mérnek a közvélemény-kutatások, amelyek szerint akár 32–34 százalékkal is vezethetik az első fordulót.

A közvélemény-kutatások Mélenchont ezúttal 12–13 százalékra mérik, ez azonban most is csak a harmadik vagy negyedik helyre lenne elég. Az élen Le Pen Nemzeti Tömörülésének elnöke, Jordan Bardella áll 32–34 százalékkal, mögötte a centrista, Macron irányát továbbvivő Édouard Philippe jön 20 százalék körül, míg a balközép Raphaël Glucksmann támogatottsága nagyjából Mélenchonéval van egy szinten.