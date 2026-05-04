Nagy-Britannia csatlakozna a Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós EU-s hitelcsomaghoz

Nagy-Britannia tárgyalásokat kezd az Európai Unióval arról, hogy csatlakozzon az Ukrajna számára összeállított, 90 milliárd eurós uniós hitelcsomaghoz. A londoni miniszterelnöki hivatal tájékoztatása szerint Keir Starmer brit miniszterelnök a kezdeményezést az Európai Politikai Közösség (EPC) hétfőn kezdődő jereváni csúcsértekezletén terjeszti elő.

Starmer az EPC-csúcson hivatalosan is bejelenti, hogy London az EU-val közösen kívánja biztosítani olyan létfontosságú hadfelszerelések szállítását, amikre Ukrajnának szüksége van az ellentámadás folytatásához és szuverén területeinek visszaszerzéséhez. Nagy-Britannia a Kijevnek nyújtandó uniós pénzügyi segítség támogatása mellett a héten várhatóan újabb olyan szankciócsomagot is bejelent orosz vállalatok ellen, aminek célja az orosz katonai beszállítói hálózat működésének akadályozása és a katonai kapacitások gyengítése.

Keir Starmer brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Fotó: BEN STANSALL/AFP

Ukrajna az utóbbi hetekben sikeresen keresztülhúzta az orosz fegyveres erők számításait és további területeket szerzett vissza, köztük egy 200 négyzetkilométernyi területrészt a dél-ukrajnai Herszon környékén – áll a Downing Street hétfői ismertetésében. Szerintük a hadszíntéren elszenvedett orosz emberveszteség most már meghaladja Oroszország mozgósítási képességeit.

Ugyanezt állapította meg az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) brit delegációjának vezető katonai szaktanácsadója, Joby Rimmer ezredes is. A szervezet múlt heti ülésén azt mondta: a brit kormány adatai szerint tavaly az orosz fegyveres erők 420 ezer tagja halt meg vagy sebesült meg Ukrajnában, az orosz katonahalottak száma pedig elérhette a 200 ezret. Rimmer szerint Oroszország mindeközben Ukrajna területének alig 0,8 százalékát tudta újonnan elfoglalni. A brit EBESZ-szaktanácsadó szerint az orosz veszteségek idén is kivételesen magasak: 2026 elején a meghalt vagy megsebesült orosz katonák száma havi átlagban meghaladta a 30 ezret. Hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta brit becslések szerint 1,3 millió orosz katona halt vagy sebesült meg. (MTI)