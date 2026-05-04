Orbán még utóvédharcot vívna Brüsszellel „gyermekvédelem” ügyben, Sulyok ehhez már nem partner

„Orbán Viktor miniszterelnök levélben tájékoztatott arról, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az Európai Unió Bíróságának döntését” – kezdte hétfő délutáni Facebook-bejegyzését Sulyok Tamás köztársasági elnök, amelyben Orbán „homofób törvénnyel" kapcsolatos álláspontjára reagált.

A nyilvános levélváltás azt követően indult el a köztársasági elnök és a bukott miniszterelnök között, hogy az Európai Unió Bírósága múlt keddi ítéletében kimondta: a magyar „gyermekvédelmi törvény” több ponton is sérti az uniós jogot. A bíróság szerint a szabályozás aránytalanul korlátozza a szexuális kisebbségekkel kapcsolatos tartalmak megjelenítését, és összemossa a homoszexualitást a pedofíliával. Emiatt a jogszabály ellentétes az EU Alapjogi Chartájával és az uniós alapszerződésekben rögzített alapértékekkel is.

Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök azonban a témában kormányfői ciklusának utolsó napjaiban is elszánt utóvédharcot folytat: április 30-án írt levelében közölte a köztársasági elnökkel, hogy „Magyarország kormánya az Európai Unió Bíróságának döntését nem hajtja végre”.

Sulyok, akinek – ha Magyar Péternek hinni lehet – a napjai szintén meg vannak számlálva, azonban regnálása óta most először, körülményes nyelvezetbe csomagolva, de lényegében ellentmondott Orbánnak.

A kép illusztráció, a ChatGPT segítségével készült, Sulyok Tamás valójában nem pattintotta ki magát ennyire ilyen gyorsan.

Mint írta, bár „teljes a nemzeti konszenzus” a „gyermekek egészséges testi, lelki és szellemi fejlődéséhez fűződő jogának szigorú jogszabályi védelemben részesítésének szükségessége” mögött, ugyanakkor felhívta a miniszterelnök figyelmét arra, hogy a bíróság ítéletét követően a nemzeti jogalkotás feladata az, hogy az előírások érvényesülését összhangba hozza a „méltányos egyensúly biztosításával”.

Ennek terhét azonban finoman már a következő kormányra helyezte: amely „reményei szerint” a „társadalmi elvárások szempontjából is megnyugtató módon tesz eleget a fentieknek.”