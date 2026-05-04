Rubio csütörtökön a Vatikánba megy tárgyalni, miután Trump többször beleszállt a pápába

Csütörtökön XIV. Leó pápa a Vatikánban fogadja Marco Rubio amerikai külügyminisztert – jelentették be a Vatikánban. A találkozóra azután kerül sor, hogy Trump az utóbbi hetekben többször is személyeskedve támadta a szintén amerikai pápát, többek között azt kifogásolva, hogy a pápa békére szólított fel, ahelyett, hogy áldását adta volna Trump Irán elleni háborújára.

Trump áprilisban több szokásos, éjszakai posztjában is azt állította, hogy a katolikus egyházfő „nem végzi jól a dolgát”, „nagyon liberális”, és hogy „abba kéne hagynia, hogy a radikális baloldalnak kedvezzen”. Trump az egyik bejegyzésében azt is írta, hogy a pápa „gyenge a bűnözéssel szemben, és katasztrofális a külpolitikában”.

„Nem akarok olyan pápát, aki szerint rendben van, ha Iránnak atomfegyvere van”

– mondta.

Trump azután támadta be XIV. Leót, hogy a pápa arról beszélt: az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúját „a mindenhatóság téveszméje” hajtja. A pápa korábban azt is mondta, hogy Isten „nem hallgatja meg azok imáit, akik háborút indítanak”, amikor pedig az amerikai elnök azzal fenyegette meg Iránt, hogy „egy egész civilizáció pusztulhat el ma éjjel”, a pápa teljességgel elfogadhatatlannak nevezte az elnök kijelentéseit.

Donald Trump azt is hangoztatta, hogy ha ő nem lenne elnök, XIV. Leó sem lenne pápa, mert szerinte az amerikai Robert Francis Prevostot csak azért választották meg, mert amerikai, és így akarták őt, mármint Trumpot, lekenyerezni.

Trump kormánya a közel-keleti háborúját vallási alapon is próbálta igazolni, Pete Hegseth hadügyminiszter például arra kérte az amerikaiakat, hogy „Jézus Krisztus nevében” imádkozzanak a győzelemért, Trump pedig azt mondta, hogy szerinte Isten is támogatja a háborút.

A katolikus híveket az is erősen felháborította, hogy Trump megosztott magáról egy AI-képet, amin Jézusként gyógyít – a kritikák után ezt végül törölte azzal a szöveggel, hogy azt hitte, csak orvosként ábrázolják, hiszen ő valóban gyógyítja az embereket.

Trump vallási képeket használó nárcisztikus megnyilvánulásai és a katolikus egyházfő elleni támadásai külpolitikai relevanciával is bírnak. Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, aki sokáig a Trumppal legjobb viszonyban lévő jelentős európai vezetőnek számított, szintén bírálta ezek miatt az amerikai elnököt - az európaiak felé az amerikai kormányon belül rendszeresen a jó rendőrt játszó Marco Rubiónak így jócskán lenne feladata Rómában és a Vatikánban.