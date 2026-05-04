Rudy Giuliani, New York korábbi polgármestere kórházba került

Rudy Giuliani, New York volt polgármestere kórházba került, és „kritikus, de stabil állapotban van” – közölte Giuliani szóvivője vasárnap a Reuters szerint. További részleteket nem árultak el az állapotáról, ahogy az sem derült ki, mióta van kórházban.

Szóvivője közleményében csak annyit közölt ezen felül, hogy a most 81 éves Giuliani „egy harcos, aki eddigi életében minden kihívást rendíthetetlen erővel fogadott, és most is ugyanazzal az erővel küzd”.

Donald Trump Rudy Giulianival 2016. november 20-án. Fotó: Don Emmert/AFP

Giuliani bár New York polgármestereként lett igazán ismert, nemrég Donald Trump ügyvédjeként is dolgozott azon, hogy megsemmisítsék a 2020-as választás eredményét. Emiatt két amerikai államban is büntetőjogi vádat emeltek Giuliani ellen, aki ellen emellett rágalmazási pert is indítottak. Giuliani mindent tagadott.

Giuliani a hírek szerint legutóbb tavaly volt kórházban egy autóbaleset miatt.

(Reuters)