Újra közel a 700 forintos benzinár

Kedden újabb áremelkedés várható a benzinkutakon – írja a Holtankoljak.hu. A benzin nagykereskedelmi piaci ára bruttó 8 forinttal, a gázolaj ára ezúttal is bruttó 4 forinttal emelkedik, így a 95-ös benzin literenként 691, a gázolaj 734 forintba kerül annak, aki nem magyar rendszámos autóval tankol.

Az Orbán-kormány márciusban jelentette be, hogy a benzinre 595 forint/liter, a gázolajra pedig 615 forint/liter áron védett árat vezetnek be a Barátság kőolajvezeték állása és az iráni háború okozta áremelkedések miatt. A MOL vezetőivel való tárgyalás után Magyar Péter azt írta, a hatósági árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartják az új kormány megalakulása után is.