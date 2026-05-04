Ukrán dróntámadás ért egy luxusfelhőkarcolót Moszkva központjában

Az ukrán erők hétfőre virradóra dróntámadást indítottak Moszkva ellen, a beszámolók szerint egy felhőkarcolót is találat ért – írja a Kyiv Independent orosz Telegram-csatornákra hivatkozva.

A közösségi médiában megjelent felvételek alapján egy alacsonyan szálló drón közelítette meg a várost hajnali 1 óra körül, nem sokkal később a lakosok robbanásokat hallottak a Moszfilmovszkaja utcából. A jelentések szerint a Moszfilm Torony nevű luxuslakóházat érte találat, a többszintes épület felső szintje megsérült.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Residents of Moscow reported explosions and a drone attack overnight on Mosfilmovskaya Street in the city's western district.



Moscow Mayor Sergey Sobyanin confirmed the strike, stating that preliminary information showed a drone hitting a residential building in the… pic.twitter.com/4pnWNh84u9 — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) May 4, 2026

A lap azt írja, figyelemre méltó a csapás földrajzi elhelyezkedése: a felhőkarcoló mintegy hét kilométerre található a Vörös tértől, illetve három kilométerre az orosz védelmi minisztérium épületétől. Az érintett környék Moszkva egyik elit negyede, ahol több nagykövetség és diplomáciai rezidencia is található.

A moszkvai polgármester közlése szerint a mostani támadásnak nem voltak áldozatai, és az orosz légvédelem további két, a főváros felé tartó drónt is megsemmisített. Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta az esetet, a károk pontos mértéke sem ismert. Bár Moszkvát korábban is érték dróntámadások, a hatékony légvédelem miatt ritkán esik kár a civil infrastruktúrában.

A támadás pár nappal a május 9-i győzelem napi díszszemle előtt történt. Az oroszok a náci Németország felett aratott győzelmet ünneplik május 9-én, egy ideje hagyományosan nagyszabású katonai parádéval. A védelmi minisztérium április végi bejelentése szerint azonban az idei rendezvényt korlátozott formában tartják meg, rövidebb lesz a parádé, és a katonai egységek haditechnika nélkül vonulnak fel. Legutóbb 2007-ben rendezték meg Moszkvában a győzelem napi díszszemlét haditechnika nélkül.