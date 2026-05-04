Vizsgálatot indít az adatvédelmi hatóság a Mediaworks adatlopási ügyében

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság hivatalból vizsgálatot indít a Mediaworks adatvédelmi incidensével kapcsolatban.

Közleményük szerint a sajtóban megjelent információk alapján szereztek tudomást arról, hogy a World Leaks nevű, zsarolásra specializálódott hackercsoport csaknem 15 millió fájlt, összesen mintegy 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg jogellenesen a fideszes médiaholding rendszeréből és tett közzé a darkweben. A nyilvánosságra hozott fájlok nagy része régebbi, de vannak újak is, közöttük bérjegyzékek, szerződések, kimutatások, belső üzenetek is.

Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

A NAIH szerint a dokumentumok között vannak, amelyek nagy számban személyes adatokat (neveket, lakcímeket, bankszámla adatokat), valamint közérdekű és közérdekből nyilvános adatokat is tartalmaznak. Azt írták, megalapozottan állítható, hogy ez a magatartás személyes adatok jogellenes kezelését valósíthatja meg, ezért hivatalból vizsgálatot indítanak, és ennek eredményétől függően megteszik a szükséges további intézkedéseket.

„A Hatóság, ahogyan azt a Tisza Párt adatvédelmi incidense kapcsán is tette, nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a Mediaworks Hungary Zrt. adatvédelmi incidenséről – mint közérdekű ügyről – a sajtó beszámol, tartózkodjon attól, hogy közölje a jogellenesen nyilvánosságra hozott személyes adatok internetes elérhetőségét”

– figyelmeztettek. Miközben a Tisza Világ applikáció feltörésekor még arról beszélt Péterfalvi Attila NAIH-elnök, hogy a pártnak is felelőssége lehet az „adatszivárgásban”, most ilyenre nem tértek ki.

A hétvégén a Mediaworks honlapját is meghekkelték, az oldalon több helyen csak Gulyás Gergely fotója és a „kipukkadt a lufi” szöveg volt látható.