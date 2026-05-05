A MÁV megerősített járatokkal készül a parlamenti alakulóülésre és a hétvégi budapesti rendezvényekre

Az Országgyűlés május 9-i alakuló ülése és a hétvége ehhez kapcsolódó budapesti rendezvényei, illetve a tapolcai Ikarus-találkozó miatt országszerte jelentősen megnövekedő utasforgalomra számít a MÁV a hétvégén, ezért kiemelten javasolják az utasoknak, hogy a menetjegyeket időben, elővételben vegyék meg.

M62-es dízelmozdony által vontatott korhű szerelvény közlekedik Bánrévénél a MÁV retró hétvégéjén 2025. május 31-én. Fotó: Máthé Zoltán/MTI/MTVA

A hétvégén Rákosrendezőn egy korábban megrongálódott váltót is helyreállítanak, ezért a váci és esztergomi vonalakon utazóknak jelentős menetrendi változásokra kell készülniük. Az esztergomi vonatok fővárosi végállomása a Nyugati pályaudvarról Angyalföldre, a veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota-Újpestre kerül át. A szobi vonalon a Z70-es vonatok és minden második S70-es a teljes útvonalon, a Nyugati pályaudvarig közlekedik, a nemzetközi vonatok napközben a Nyugati helyett a Keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak. A korlátozásban érintett fővárosi szakaszon a ritkábban közlekedő elővárosi vonatokkal, valamint a gyors kapcsolatot biztosító M3-as metróval és a 12A, 14-es villamossal lehet utazni. A MÁV és a BKK folyamatosan figyelemmel kíséri az átszállásokat Rákospalota-Újpestnél, és szükség esetén sűrítik az érintett villamosokat és az éjszakai járatokat.

Az Országos Haváriaközpont bővített létszámú utasmenedzserrel vesz részt az utasok célba juttatásának megszervezésében, az ország számos pontján, így Rákospalotán is a MÁVbuszok készenlétben állnak majd, hogy szükség esetén gyorsan bevethetők legyenek a megnövekedett utasforgalom kiszolgálására.

