A NAV 310 millió forint eltűnése miatt nyomoz a fideszes vezetésű Kömlőn

310 millió forint eltűnését vizsgálja a NAV egy észak-magyarországi ügyben, ahol a gyanú szerint könyvelési trükkökkel tüntethettek el közpénzt több hazai és uniós pályázatból – írja az Egri Ügyek.
A lap szerint a NAV Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatóságának pénzügyi nyomozói összehangolt akcióban vonultak ki, az ügyben pedig több ismert név is felmerült, többek között Kömlő fideszes polgármestere, Túró Tamás, akit kihallgattak, majd hazamehetett. Túró 2014-ben lett a település polgármestere, utána limuzinos ballagáson osztotta a pénzt a gyerekeknek.
A hatóságok az akció során papíralapú és elektronikus dokumentumokat foglaltak le, emellett több mint 30 millió forintnyi, igazolatlan eredetű készpénzt is találtak. A nyomozás központi alakját üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás gyanújával hallgatták ki – írják.
Turó Tamás látható Kis Grofó és Jolly koncertklipjében.
