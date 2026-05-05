A rendőrség bejelentette, hogy a Balásy-cégeket érintő nyomozás folyik hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt

Kedd délután közleményt adott ki a rendőrség arról, hogy Balásy Gyula cégei is érintettek az úgynevezett vagyonkimenekítéssel kapcsolatosan indult eljárásban. A Facebookon azt írták:

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént”. Az ügyben a Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) folytat eljárást.

A közlemény felidézi: a múlt héten keltek szárnyra az első hírek az „egyelőre feltételezett ún. vagyonmenekítéssel kapcsolatban”. Azt is közölték, hogy „a fenti eljárástól függetlenül a KR NNI a cégcsoporttal kapcsolatos, túlárazott szerződésekkel összefüggésben is büntetőeljárást folytat ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanúja miatt”.

Hogy ez a büntetőeljárás mikor indult, és abban a hűtlen kezeléssel ki gyanúsítható, arról nem közöltek semmit. (A hűtlen kezelések és a túlárazott szerződések logikájából adódóan ilyenkor jellemzően a kifizető oldal felelőssége szokott felmerülni.) Az NNI hozzátette: „a fentieken túl a nyomozás(ok)ról bővebb tájékoztatás nem adható”.

Balásy Gyula hétfőn a Kontrollon adott sírós-pityogós interjút, amiben felajánlotta az államnak az állítása szerint huszonkét éve épülő cégcsoportját. A beszélgetésnek vegyes fogadtatása volt, Huth Gergelytől Menczer Tamáson keresztül Karácsony Gergelyig sokan megszólaltak a szavairól, illetve a személyéről és az elmúlt tizenhat éves tevékenységéről, köztük mi is.