Akkora egészségmániások lettünk, hogy a tejsavó lett az egyik legjobb befektetés a világon

Tehenek egy farmon Budapest közelében 2025. március 11-én. Ők se hitték volna.- Fotó: Isza Ferenc/AFP

Drog? Fegyver? Embercsempészés? AI-részvények? Ez mind a múlt. Az elmúlt egy évben minden beleszámítva kevés jobb befektetés volt a világon, mint tejsavót birtokolni vagy a gyanús külsejű folyadék áremelkedésére játszani. A tejvasó egyik típusa, a 80 százalékos fehérjetartalmú koncentrátum (WPC 80) ára az elmúlt egy évben 90 százalékkal emelkedett, elérve a tonnánkénti 20 ezer eurót (7 millió 250 ezer forintot).

A tejsavó amúgy egy elég rosszul kinéző tejipari melléktermék, konkrétan zavaros folyadék és eddig jórészt állatokkal etették-itatták fel.

A nagy tejipari cégek és élelmiszergyártók ezért az egész világon a savón pörögnek - írja a Reuters. A jelenség oka a testsúlycsökkentő gyógyszerek és az egészséges táplálkozás divatja. Amerikában a küszöbön áll két, hatásában az injekció formájában beadható Ozempicre emlékeztető tabletta engedélyezése is.

De már a fogyasztódrogok eddigi elterjedése is elkezdte átalakítani az élelmiszerpiacot, a tablettás verziók várható, akár robbanásszerű népszerűsége pedig tovább erősítheti a trendet. Ezek a szerek azáltal hatnak, hogy megszüntetik vagy igen erősen visszaszorítják az éhségérzetet. Ez a jelenség, kombinálva a nagy fehérjetartalmú, vagyis proteinben gazdag élelmiszerek divatjával már eddig is azt eredményezte, hogy a fogyasztók elkezdték a kisebb adagokban kapható, de igen magas proteintartalmú élelmiszereket keresni.

A tejsavó pedig kiváló alapanyag a magas proteintartalmú feldolgozott élelmiszerekhez.

Mint sok már hasonló trend esetében, itt is Amerikából indul a hullám. Az ottani piackutatások szerint a fogyasztók főleg sós snackekből, tömény szeszből, cukros-buborékos üdítőkből és péksüteményből vásárolnak érezhetően kevesebbet már most.

Miközben nálunk eddig nagyjából a NER milliárdas piperkőceinek szintjéig jutott el a gyógyszerek segítségével történő fogyás, az USA-ban egy friss kormányzati felmérés szerint jelenleg a felnőtt lakosság több mint tizede, 12 százaléka használ aktívan úgynevezett GLP-1-es fogyasztó gyógyszereket. De a lakosság 40 százaléka túlsúlyos.

A költési adatok alapján a hatás egyértelmű: azon háztartások, ahol van GLP-1-es szerfogyasztó, 5,3 százalékkal kevesebbet költenek havonta élelmiszerre és 8 százalékkal kevesebbet gyorséttermekre egy 150 ezres mintán végzett kutatás alapján.

Az összefüggés annyira egyértelmű a GLP 1-es gyógyszerek szedése és a fehérjedús élelmiszer vásárlása között, hogy a nagy gyártól már elkezdték „GLP-1-barát” címkékkel ellátni a termékeiket.

Minden pörög, ami proteinben gazdag: a Nestlé Oikos joghurtmárkájának fehérjegazdag verziói valósággal rakétáznak például. A világ legnagyobb élelmiszergyártója, a Nestlé új, speciálisan GLP-1-fogyasztóknak szánt mirelitkaja-verziókat dobott nemrég piacra. A Chipotle nevű tex-mex gyorsétteremlánc pedig olyan proteingazdag menüt jelentett be, amiben választható olyan tál, ami tisztán csirkehúsból áll, semmi másból.