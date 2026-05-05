Az NKA korábbi vezetői aggódnak az alap jövőéért, miután szerintük „kétségessé vált” bizonyos döntések „szakmai megalapozottsága”

„Az elmúlt hetek hírei komoly mértékben rontották a Nemzeti Kulturális Alap jó hírét, a vele kapcsolatos közbizalmat” – írja közös nyilatkozatában az NKA négy egykori vezetője. Török András (1996–1998) a Horn-, Harsányi László (2002–2010) a Medgyessy-, a Gyurcsány- és a Bajnai-kormányok idején volt az NKA elnöke, míg L. Simon László (2012–2014) és Lőrinczy György (2017–2020) a NER-korszakban vállaltak alelnöki pozíciót.

Az aláírókban – akik saját megfogalmazásukban „különböző időben, különböző kormányok delegáltjaiként dolgoztak” az alapnál – „közös az NKA jövőjéért érzett nem indokolatlan aggódás”.

„Kétségessé vált az NKA bizonyos döntéseinek szakmai megalapozottsága, valamint e döntéseknek a hatalomtól való függetlensége”, írják, hozzátéve, „a Nemzeti Kulturális Alap fennmaradása létkérdés”, aminek továbbra is „a kultúrafinanszírozás korszerű, demokratikus működésű és a minőséget garantálni képes” intézményének kellene maradnia.

Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és L. Simon László, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár alapkőletételén Gödöllőn, 2026. április 2-án Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Ehhez a négyek szerint hat feltételt kellene biztosítani, az önálló szervezeti működéstől kezdve a pályázati rendszerek és a szakmai kollégiumok alkalmazásán át a pénzügyi szabályzók felülvizsgálatáig és a szervezeti rend felülvizsgálatáig.

A Nemzeti Kulturális Alap által biztosított támogatások leosztásának ügye az Orbán-kormány bukása utáni időszak eddigi egyik leglátványosabb botránysorozata. Az elmúlt hetekben és napokban többek között kiderült, hogy egészen elképesztő címeken kaptak inkább és kevésbé súlyos pénzeket – néhány millió forinttól százmilliókig – olyan szervezetek és személyek, amelyek tevékenysége csak nagyon nehezen hozható összefüggésbe a kultúrával.

A rejtett kampányfinanszírozás gyanúját felvető – egyre dagadó – botrány miatt már lemondott Bús Balázs, az NKA alelnöke, valamint az NKA Bizottságának több tagja, köztük olyanok, mint Baán László vagy Vidnyánszky Attila. Hankó Balázs kulturális miniszter, az NKA elnöke a botrány kirobbanása után azt állította, minden szabályszerűen történt, a művészet pedig amúgy is ízlés kérdése.

