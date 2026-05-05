Balásy Gyula úgy siratja a közpénzen felhizlalt cégeit, hogy azok nélkül is bőven dőlnek hozzá a milliárdok

gazdaság

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Egészen példa nélküli eset történt az áprilisi választás után három héttel. Az egyik legnagyobb NER-lovag, a kormányzati propaganda legfőbb megjelenítője, a kormányzati hirdetések, kampányok és nemzeti konzultációk első számú haszonhúzója, Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a rogáni propagandagépezet részét képező cégeit felajánlja és átadja az államnak. Döntését közjegyzői okiratba is foglalta. Ezek a közpénzmilliárdokon felhizlalt cégek az elmúlt években 92 milliárd forintnyi osztalékot fizettek a tulajdonosaiknak.

„Ez egy közjegyzői okirat, ami egy közérdekű célra történő kötelezettségvállalást jelent, ami azt jelenti, hogy én azt a cégcsoportot, amit én 22 éve építek, és jelenleg az államnak és kormányzatnak a rendezvényszervezési, kommunikációs és médiavásárlási feladatokat végzi, én ezt a benne lévő minden tudással, minden vagyoni, nem vagyoni joggal én felajánlom a magyar állam részére”, jelentette be Balásy Gyula.

A döntés mögött álló okokról azonban nagyon sokat nem árult el az interjúban. Egyetlen konkrétumot említett, aminek köze lehet a döntéséhez, hogy múlt hét hétfőn Balásy több cégének a bankszámláját is zárolták, így pedig „olyan feladatok kerülnek ezzel veszélybe”, amiket el kell látniuk az ügyfelek irányába, legyen ez sportrendezvény, MotoGP, Bajnokok Ligája, és bért sem tudnak fizetni.

A számlák zárolásával kapcsolatban kérdéseket küldtünk a rendőrséghez, a NAV-hoz és a Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF). Már csak azért is, mert a választások utáni két hétben a bankoknak több mint 800 pénzmozgás vált gyanússá. A NAV válaszában annyit írt, hogy a konkrét ügyekben nem nyilatkozhatnak, köti őket a felfedés tilalma. A KNYF pedig arról tájékoztatott, hogy nincs folyamatban nyomozás, a rendőrség pedig kiadott egy közleményt, ami szerint:

„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént”.

Balásy annyit még megjegyzett, hogy voltak cégek, amelyek már visszavonták a megrendelésüket. Azóta az is kiderült, hogy a Kifli.hu és a Használtautó.hu ezen cégek sorába tartozik.

Ugyan Balásy épp csak kitért rá, miszerint nem tudja, hogyan áll a vizsgálat és a nyomozás a cégeit érintően, fontos felidézni, hogy az ügyészség még 2024 április elején rendelt el nyomozást a propagandamilliárdos cégei ellen hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, miután felmerült, hogy a piaci ár többszöröséért dolgoztak a kormánynak. A Szabad Európa cikke szerint főleg az óraszámokkal és a darabszámokkal trükközhettek. Balásy cégeire korábban egyébként még az Integritási Hatóság elnöke is „az adófizetők pénzén mesterségesen felhizlalt médiaügynökségként” hivatkozott.

Mindenesetre Balásy állítása szerint a közjegyzői dokumentummal átad egy anyagot is, amelyben le van írva, hogyan lehet a leggyorsabban és a legsimábban az államháztartáson belülre helyezni a cégek által vitt feladatokat. Balásy az alábbi négy céget, gyakorlatilag a cégbirodalom zászlóshajóit ajánlotta fel az államnak (zárójelben az alapítás, illetve az utolsó cég esetében a tulajdonszerzés évét tüntettem fel):

  • New Land Media Kft. (2013)
  • Lounge Design Kft. (2010)
  • Lounge Event Kft. (2018)
  • és Visual Europe Zrt. (2020).

Amikor meglódult az a bizonyos szekér...

Balásy szerint ugyan már 22 éve építgeti a cégbirodalmát, az igazi fellendülés 2016-2018 környékén jött el. 2016-ban a New Land Media lett a Rogán Antal irányítása alatt álló Nemzeti Kommunikációs Hivatal központosított tenderének egyik nyertese. Balásy mellett még

  • a Kuna Tiborhoz kötődő Trinity Kft., Young & Partners Kft, Sprint Nyomdaipari Kft. triója,
  • illetve a Csetényi Csabához, Rogán Antal Pasa parki szomszédjához köthető Network 360 Kft. és az Affiliate Network Kft. párosa volt a másik két nyertes.

A kormányzati szervek ezen szereplők közül választották ki, kivel akarják megcsináltatni az adott kampányukat. Balásy is kitért arra, hogy gyorsan dolgoztak, és ez vált az előnyükre, olyannyira, hogy 2017-ben már kezdtek eltolódni az arányok, és Balásyék egyre több munkához jutottak. 2018-ban pedig Kuna Tibor és Csetényi Csaba érdekeltségei kiestek a pixisből, az egyedüli partner Balásy Gyula New Land Mediája lett.

Itt egy mondat erejéig érdemes megjegyeznem, hogy Kuna Tibor említett cégei ma már a fasorban sincsenek, teljesen megszűntek. Sőt miután Rogán minisztériuma gyakorlatilag kidobta a reklámcégeit, költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emeltek Kuna Tibor ellen, a vád szerint 245 millió forintnyi hamis számlát fogadott be. Kuna mindezt „isteni helyrerakásnak” titulálta. Kunának egyébként még ma is vannak gazdasági érdekeltségei, ám ezek egyike sincs ma már úgy a fősodorban, mint a reklámos cégek voltak 2016-ban. Csetényi Csaba cégei viszont még működnek: a Network 360 2024-ben 735 milliós árbevételt ért el, amiből 282 millió profitot hozott össze, az Affiliate Network 49 milliós bevételből 47 milliós nyereséget csinált.

Visszatérve Balásy cégeire, a New Land Media szárnyalása 2016-ban kezdődött, de 2017-ben lendült fel igazán a cég szerencsecsillaga, amikor a korábbi, 1,5 milliárdos árbevétel után hirtelen már közel 26 milliárd forint folyt be a kasszába. Működése alatt Balásy 34,4 milliárd forintnyi osztalékot vett ki a cégből.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
gazdaság rendőrség balásy gyula lounge design lounge event nyomozás kékplakátos kormányzati uszítások felajánlás osztalék new land media kft pénzmosás hűtlen kezelés Visual Europe Zrt
Kapcsolódó cikkek

Balásy Gyula a cégeivel egy „problémahalmazt” is áttolhat az államra, amely egy jogász szerint vissza sem tudja utasítani az ajánlatát

A NER-es médiamogul felajánlotta a cégeit az államnak. Nyilatkozata alapján mindezt egy olyan módszerrel tenné meg, ami garantálja, hogy az állam semmiképpen se mondhasson nemet.

Molnár Kristóf
jog

Letöltendő börtönt és vagyonelkobzást kér az ügyészség Kuna Tiborra, recseg-ropog az állami milliárdokból épült cégbirodalom

Nem sokkal azután, hogy elkészült a vádirat az adócsalási ügyben, Kunáékkal szerződést bontott az állami milliárdokat szétosztó Nemzeti Kommunikációs Hivatal.

erdelyip
POLITIKA

Hűtlen kezelés gyanújával nyomoznak Balásy Gyula cégeinek egyes szerződései miatt

Más bűncselekmények gyanúja is felmerül, de azokat nem pontosította Polt Péter.

Székely Sarolta
üzlet

A választások utáni két hétben több mint 800 pénzmozgás lett gyanús a bankoknak

Magyar Péter tudomása szerint NER-es oligarchák mentik a vagyonukat külföldre, és több stróman számláját zárolták. A rendőrség hűtlen kezelés gyanújával vizsgálódik, a Transparency szerint pénzmosás oldalról könnyebb lenne megfogni az illegálisan szerzett pénzeket. Hatalmasak a várakozások, de ez nem lesz könnyű menet.

Windisch Judit
gazdaság

A Kifli és a Használtautó is elhagyja Balásy Gyula államnak felajánlott reklámcégeit

A Használtautó „a vállalati kommunikációs feladatokat a jövőben belső erőforrásokkal” oldja meg, míg „a Kifli Magyarországon olyan ügynökséggel folytatja PR- és kommunikációs munkáját, amely nem áll semmilyen kormányzati vagy állami tulajdonban”.

Herczeg Márk
gazdaság

Rogánék váratlanul kirúgták a kormány két kedvenc PR-osát

Szerződést bontottak Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégeivel, mert nemrég rájöttek, hogy nem tartották be a törvényeket.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Balásy Gyula a Kontrollnak: Azt a cégcsoportot, amit 22 éve építek, minden vagyoni joggal felajánlom a magyar állam részére

A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.

Német Szilvi
Média