Balásy Gyula úgy siratja a közpénzen felhizlalt cégeit, hogy azok nélkül is bőven dőlnek hozzá a milliárdok

Egészen példa nélküli eset történt az áprilisi választás után három héttel. Az egyik legnagyobb NER-lovag, a kormányzati propaganda legfőbb megjelenítője, a kormányzati hirdetések, kampányok és nemzeti konzultációk első számú haszonhúzója, Balásy Gyula egy interjúban bejelentette, hogy a rogáni propagandagépezet részét képező cégeit felajánlja és átadja az államnak. Döntését közjegyzői okiratba is foglalta. Ezek a közpénzmilliárdokon felhizlalt cégek az elmúlt években 92 milliárd forintnyi osztalékot fizettek a tulajdonosaiknak.
„Ez egy közjegyzői okirat, ami egy közérdekű célra történő kötelezettségvállalást jelent, ami azt jelenti, hogy én azt a cégcsoportot, amit én 22 éve építek, és jelenleg az államnak és kormányzatnak a rendezvényszervezési, kommunikációs és médiavásárlási feladatokat végzi, én ezt a benne lévő minden tudással, minden vagyoni, nem vagyoni joggal én felajánlom a magyar állam részére”, jelentette be Balásy Gyula.
A döntés mögött álló okokról azonban nagyon sokat nem árult el az interjúban. Egyetlen konkrétumot említett, aminek köze lehet a döntéséhez, hogy múlt hét hétfőn Balásy több cégének a bankszámláját is zárolták, így pedig „olyan feladatok kerülnek ezzel veszélybe”, amiket el kell látniuk az ügyfelek irányába, legyen ez sportrendezvény, MotoGP, Bajnokok Ligája, és bért sem tudnak fizetni.
A számlák zárolásával kapcsolatban kérdéseket küldtünk a rendőrséghez, a NAV-hoz és a Központi Nyomozó Főügyészséghez (KNYF). Már csak azért is, mert a választások utáni két hétben a bankoknak több mint 800 pénzmozgás vált gyanússá. A NAV válaszában annyit írt, hogy a konkrét ügyekben nem nyilatkozhatnak, köti őket a felfedés tilalma. A KNYF pedig arról tájékoztatott, hogy nincs folyamatban nyomozás, a rendőrség pedig kiadott egy közleményt, ami szerint:
„A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda (NAV PEI) jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás miatt indult meg a nyomozás ismeretlen tettes ellen. Ennek az eljárásnak részét képezi azzal a rendezvényszervező cégcsoporttal kapcsolatos ügyletek vizsgálata is, melyről tegnap a sajtóban maga a cégvezető is beszámolt. A nyomozás során pénzösszegek lefoglalása és számlák zárolása is megtörtént”.
Balásy annyit még megjegyzett, hogy voltak cégek, amelyek már visszavonták a megrendelésüket. Azóta az is kiderült, hogy a Kifli.hu és a Használtautó.hu ezen cégek sorába tartozik.
Ugyan Balásy épp csak kitért rá, miszerint nem tudja, hogyan áll a vizsgálat és a nyomozás a cégeit érintően, fontos felidézni, hogy az ügyészség még 2024 április elején rendelt el nyomozást a propagandamilliárdos cégei ellen hűtlen kezelés bűntette és más bűncselekmények miatt, miután felmerült, hogy a piaci ár többszöröséért dolgoztak a kormánynak. A Szabad Európa cikke szerint főleg az óraszámokkal és a darabszámokkal trükközhettek. Balásy cégeire korábban egyébként még az Integritási Hatóság elnöke is „az adófizetők pénzén mesterségesen felhizlalt médiaügynökségként” hivatkozott.
Mindenesetre Balásy állítása szerint a közjegyzői dokumentummal átad egy anyagot is, amelyben le van írva, hogyan lehet a leggyorsabban és a legsimábban az államháztartáson belülre helyezni a cégek által vitt feladatokat. Balásy az alábbi négy céget, gyakorlatilag a cégbirodalom zászlóshajóit ajánlotta fel az államnak (zárójelben az alapítás, illetve az utolsó cég esetében a tulajdonszerzés évét tüntettem fel):
Balásy szerint ugyan már 22 éve építgeti a cégbirodalmát, az igazi fellendülés 2016-2018 környékén jött el. 2016-ban a New Land Media lett a Rogán Antal irányítása alatt álló Nemzeti Kommunikációs Hivatal központosított tenderének egyik nyertese. Balásy mellett még
A kormányzati szervek ezen szereplők közül választották ki, kivel akarják megcsináltatni az adott kampányukat. Balásy is kitért arra, hogy gyorsan dolgoztak, és ez vált az előnyükre, olyannyira, hogy 2017-ben már kezdtek eltolódni az arányok, és Balásyék egyre több munkához jutottak. 2018-ban pedig Kuna Tibor és Csetényi Csaba érdekeltségei kiestek a pixisből, az egyedüli partner Balásy Gyula New Land Mediája lett.
Itt egy mondat erejéig érdemes megjegyeznem, hogy Kuna Tibor említett cégei ma már a fasorban sincsenek, teljesen megszűntek. Sőt miután Rogán minisztériuma gyakorlatilag kidobta a reklámcégeit, költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt vádat emeltek Kuna Tibor ellen, a vád szerint 245 millió forintnyi hamis számlát fogadott be. Kuna mindezt „isteni helyrerakásnak” titulálta. Kunának egyébként még ma is vannak gazdasági érdekeltségei, ám ezek egyike sincs ma már úgy a fősodorban, mint a reklámos cégek voltak 2016-ban. Csetényi Csaba cégei viszont még működnek: a Network 360 2024-ben 735 milliós árbevételt ért el, amiből 282 millió profitot hozott össze, az Affiliate Network 49 milliós bevételből 47 milliós nyereséget csinált.
Visszatérve Balásy cégeire, a New Land Media szárnyalása 2016-ban kezdődött, de 2017-ben lendült fel igazán a cég szerencsecsillaga, amikor a korábbi, 1,5 milliárdos árbevétel után hirtelen már közel 26 milliárd forint folyt be a kasszába. Működése alatt Balásy 34,4 milliárd forintnyi osztalékot vett ki a cégből.
A kékplakátos kampányokat gyártó cég vezetője szerint komoly szakmai tudás és emberi erőforrás van a cégeiben, és szeretné, ha ez a munka folytatódhatna, akár nélküle is. Az interjúban többször a könnyeivel küszködött.