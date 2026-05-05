Büntetőfékezett, két autó összetört miatta, de elhajtott, mint aki jól végezte dolgát

A Budapesti VI. és VII. Kerületi Ügyészség vádat emelt és több büntetés kiszabását is indítványozza azzal az 56 éves férfival szemben, aki büntetőfékezéssel okozott többszörös balesetet az M0-son még 2024 nyarán – derül ki a Fővárosi Főügyészség közleményéből.

A vádirat szerint a férfi az M0-son haladt tehergépkocsival, gyorsabban a megengedett 110 km/h-nál. A belső sávban ment, amikor a külső sávból előzést kezdett az egyik későbbi sértett, és ezzel kisebb mértékű lassításra kényszerítette a vádlottat. Ettől a férfi indulatba jött, dudált, rátapadt az előtte haladóra, kényszerítve őt arra, hogy térjen ki. A sértett folyamatos sávváltással kisorolt a külső sávba.

Amikor ezt megtette, a vádlott nem hajtott el, hanem bevágott elé, és intenzíven fékezett. A sértett azért, hogy elkerülje az ütközést, visszakormányzott a középső sávba, de mivel itt egy motoros ment előtte, ismét jobbra kormányzott, ennek hatására elvesztette az uralmat a járműve felett. A kocsija átvágva a korábban előtte haladó motoros előtt besodródott a belső sávba, és összeütközött az ott haladó másik sértettel, majd mindketten az út jobb oldalára sodródva a szalagkorlátnak ütköztek.

A büntetőfékezéssel közvetlenül érintett sértett könnyebb sérüléseket szenvedett, a két autóban több mint másfél millió forintos kár keletkezett.

Amikor az elkövető észlelte, hogy mit okozott, kicsit lassított, de nem állt meg, segítségnyújtás nélkül elhajtott.

Az ügyészség a büntetőfékező sofőrt közúti veszélyeztetéssel, segítségnyújtás elmulasztásával és rongálásokkal vádolta meg, vele szemben felfüggesztett börtönbüntetés és pénzbüntetés kiszabását, valamint járművezetéstől eltiltást indítványoz.