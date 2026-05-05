Eltörlik a föld színéről a Szőlő utcai javítóintézet volt épületét

„Fejlesztési szándékunk egyértelmű: a jelenlegi, hányatott sorsú és rossz emlékű intézményi épületet teljeskörűen elbontjuk, hogy Óbuda lakóövezetébe egy szerethető, a környék presztízsét növelő lakóteret hozzunk létre” – közölte a Telex érdeklődésére a Szőlő utcai javítóintézet üres épületének új tulajdonosa, a Market Asset Management Zrt.

A javító kiürített épületét 2 653 770 000 forintos kikiáltási áron hirdették meg márciusban, majd alig néhány nap alatt értékesítették is.

A javítóban kitört botránysorozat után a kormány azonnali hatállyal megszüntette az intézményt. Január végén már rabok ürítették ki az épületet, szortírozták a leltárba vett berendezési tárgyakat, tisztasági festést is végeztek.

A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága megkeresésünkre akkor azt írta, „a belügyminiszter 2026. március 14. határnappal jogutód nélkül szünteti meg a Budapesti Javítóintézetet, ez a kiürítés legkésőbbi időpontja”. A Belügyminisztérium nem tartott igényt az óbudai ingatlanra, azt írták: „Figyelemmel arra, hogy a jövőben az érintett ingatlan már nem lát el belügyi szakmai feladatokat, így annak vagyonkezelői joga – az állami vagyonról, illetve az azzal való gazdálkodásról szóló jogszabályi előírások betartásával – megszüntetésre kerül.”

„Kifejezett célunk, hogy a beruházással a területet visszaintegráljuk a városrészbe” – írta a Market Asset Management Zrt. most a Telexnek. Ennek érdekében a III. kerületi önkormányzattal együttműködve, a helyi közösséget folyamatosan tájékoztatva terveznek dolgozni, magyarázták.

A Market Asset Management Zrt. a Market Építő Csoport tagja, amelynek közvetlen tulajdonosa a Market Építő Zrt. A cégcsoport végső tulajdonosai és irányítói Garancsi István és Scheer Sándor milliárdosok.