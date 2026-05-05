Fekete-Szalóky Zoltán távozik az Index főszerkesztői posztjáról

„Május közepén távozik posztjáról az eddigi főszerkesztő Fekete-Szalóky Zoltán, aki az elmúlt hat évben vezényelte a kiadvány működését” – írja a Telexhez eljuttatott közleményében az Indamédia.

Utóbb magán az Indexen is közzétették a hírt, sajátos kontextust kerekítve köréje.

Kiderült, az új vezető házon belülről érkezik, május 15-től az eddigi főszerkesztő-helyettes, Gedei Norbert veszi át a posztot. Ezt a lapnál megtartott dolgozói tájékoztatón jelentették be.

„Fekete-Szalóky Zoltán több mint hat éven át meghatározó szerepet játszott az Index szerkesztőségi működésében és szakmai fejlődésében. Vezetése alatt a szerkesztőség stabilan őrizte piacvezető pozícióját, fontos tartalmi fejlesztéseket valósított meg és kiemelkedő olvasottsági eredményeket ért el” – írták a közleményben.

Fekete-Szalókyt 2020 decemberében nevezték ki a lap megbízott főszerkesztőjének, annak az évnek a végén, amikor a lap kiadója kormányközelbe került, és az előző szerkesztőség teljes létszámban felállt. Fekete-Szalóky előtte főszerkesztő-helyettes volt itt, azt megelőzően pedig az Országút című kormányközeli kulturális-közéleti lapot szerkesztette rövid ideig. Még korábban éveken át az InfoRádiónak volt felelős szerkesztője.

Távozása okát egyelőre nem közölték.

„Valótlanul állítottuk, hogy az Index birtokába jutott azon dokumentum, amely a jelenlegi rendszerhez képest radikálisan új pályára állítaná a magyar gazdaságot, a Tisza Párt több száz oldalas gazdasági tervezete” – írta a vasárnap reggel közzétett helyreigazításában az Index.

A lap azt a cikkét igazította helyre, ami azzal a címmel ment ki, hogy „Újabb részletek derültek ki Magyar Péterék adócsomag-tervezetéről”, és olyan mondatok szerepelnek benne, mint hogy „most is hangsúlyozzuk, ez a szakpolitikai tanulmánygyűjtemény a Tisza Párt gazdasági programjának tervezete, és bár összességében 1300 milliárdos megszorításra készülhetnek ezzel Magyar Péterék, nincs információnk arról, hogy a párt hivatalosan döntött volna erről.”

A lap a március 5-ei jogerős ítéletnek tehetett eleget vasárnap, ami helyreigazításra kötelezte a kiadót a „megszorító csomagról” szóló cikk miatt.

Hogy mindez összefüggésben van-e Fekete-Szalóky távozásával, arról sem a kiadó, sem a főszerkesztő nem nyilatkozott.