Halasztást ígért az államkincstár, mégis levonták a szolidaritási hozzájárulást a bátonytenyerei polgármester szerint

„Kérelmünkre a Magyar Államkincstár fizetési halasztást adott a szolidaritási hozzájárulás befizetésére 2026. június 17. napjáig. Majd a Magyar Államkincstár az állami normatíva összegét az esedékes szolidaritási hozzájárulás mértékével megkurtítva küldte meg részünkre” – írja posztjában Orosz István, Bátonyterenye polgármestere.

A háttérben látható bátonyterenyei ipari parkban működik az akkumulátor-feldolgozó üzem is. Fotó: Komka Péter/MTI/MTVA

A város jegyzője lapunknak elküldte az államkincstár válaszát a város halasztási kérelmére. Eszerint Göbölyös Zsolt alpolgármester április 17-én kérte, hogy a kincstár ne nyújtson be hatósági átutalási megbízást a város több mint 20 milliós tartozására, amit a kincstár jóvá is hagyott. A levél szerint a kincstár június 17-re halasztotta a hatósági átutalási megbízás benyújtását.

Kérdéseket küldtünk a Magyar Államkincstárnak, amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

A Nógrád megyei város az utóbbi hónapokban a koreai SungEel helyi akkumulátor-feldolgozója miatt került be a hírekbe – márciusban mutattunk be egy hangfelvételt, amin egy fideszes képviselő arról beszélt, hogy az akkuüzem egyértelműen ártalmas az egészségre. Orosz maga is az akkugyárak elleni tiltakozással szerzett akkora támogatottságot, hogy 2024-ben polgármesternek választották a bátonyterenyeiek.