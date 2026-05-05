Hatszor akkora összeget kapott egyetlen rózsadombi fideszes képviselő kamualapítványa, mint az évi 300 ezer embernek programokat kínáló II. kerületi kultúrcég

Majdnem negyedmilliárd forint, pontosan 240 millió jutott Budán kamu civil szervezeteknek és egy kocsmának a botrányos NKA-kifizetésekből és a Városi Civil Alapból Budán - összegezte friss fb-posztjában Őrsi Gergely II. kerületi polgármester.

Miközben egyre dagad az NKA-botrány, Őrsi arra hívta fel a figyelmet, hogy érdemes egyszerre két listát is figyelni. Az egyik az NKA botrányos, eddig titokban működő bizottságának, a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának támogatási listája. Ezeket a pénzeket elvileg kulturális célokra adták. A másik lista az úgynevezett Városi Civil Alap, egy szintén állami pénzosztó szervezet „Civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” nevű listája. Innen civil szervezetek kapnának pénzt. Csakhogy egy rakás szervezet - jellemzően konkrét fideszes politikusokhoz kötődő kamu civil szervezetek, honlap és tevékenység nélkül - mindkettőről kapott pénzt.

„A Pesthidegkúti Lokálpatrióták Egyesülete - ami Bozzay Katóhoz, a Fidesz-KDNP 2024-es önkormányzati képviselőjelöltjéhez köthető - 8,5 milliót kapott a Városi civil alaptól és 20 milliót az NKA-tól.”

- írja Őrsi. Az Élhető Rózsadombért Egyesületnek 11 millió jutott a Városi Civil Alapból. Ezt a szervezetet hosszabban kutattam és sehol nincs online nyoma annak, hogy valaha bármilyen valós tevékenységet végzett volna. De ez még semmi! Őrsi ugyanis leírta, hogy a Dr. Gór Csaba II. kerületi fideszes önkormányzati képviselőhöz köthető Kettő-három Budai Lokálpatrióta egyesület 20 millió forintot kapott az NKA-tól az Élhető Rózsadombért Egyesület kulturális programjainak megvalósítására. Vagyis csak Górt 31 millióval tolták meg a fewnti kért forrásból.

Ezzel Budán közel 60 millió forint jutott 2026-ra Fideszhez köthető egyesületeknek, miközben a valódi tevékenységet végzők vagy semmit sem kaptak, vagy töredékét a politikai kifzetéseknek.

Őrsi szerint a kérdéses kifizetésekhez hozzávehetjük a Bem rakparton kocsmát üzemeltető R56 Üzemeltető Nonprofit Kft.-nek átutalt 180 millió forintot. „Vagyis konkrétan egy Bem rakparti Pesti Srácokhoz közel álló kocsmának jutott 180 millió forint.” - írja Őrsi. A hely korábban valóban Huth Gergely érdekeltsége volt, ő azonban már eladta az üzletrészét, az egyik mostani tulaj egy NER-közeli gasztrovállalkozó, Bottyán István, így a hely neres, de valójában már nem PS-közeli.

„Összehasonlításként: míg az NKA-tól 180 milliót kap egy kocsma, addig az NKA-nál pályázó kerületi kulturális társaságunk, a Kult2 Nonprofit Kft. mindössze 3 315 000 forintot nyert 9 programra 2025-ben.”

- írja Őrsi. A posztjaának egyik kommentje szerint “A Kult2 intézményei (Marczi, Kultúrkúria, Budai Táncklub, Vízivárosi Galéria) 300000 körüli látogatót fogadnak évente. Az állítást az önkrományzatnál ellenőriztem és ott megerősítették a számadatot.

“Fontos segítség lesz minden valódi civil szervezetnek, ha a nekik szánt forrásokhoz a valódi munkát végző szervezetek férhetnek majd hozzá, és biztos vagyok benne, hogy lesz vizsgálni való a már megtörtént kifizetések felhasználásával kapcsolatban is.” - fejezi be posztját a II. kerületi polgármester.