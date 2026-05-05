Hűtlen kezelés és versenykorlátozás miatt nyomoznak Mészáros Lőrinc autós cégének ügyében

Hűtlen kezelés és versenyt korlátozó megállapodás büntette miatt folytat nyomozást a rendőrség Mészáros Lőrinc autós cégével kapcsolatban – derült ki a legfőbb ügyész válaszából, amit Tordai Bence országgyűlési képviselő írásbeli kérdésére adott. A Párbeszéd volt politikusa április 17-én kérdezte arról Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészt, hogy indult-e büntetőeljárás a Mészáros M1 Kft. és a Mercarius Kft. közpénzes flottatendereivel összefüggésben, ki jár el az ügyben és történt-e már tanú- vagy gyanúsítotti kihallgatás.

A legfőbb ügyész friss válasza szerint az érintett ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda „hűtlen kezelés bűntette és versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban büntette miatt folytat nyomozást, amely jelenleg felderítési szakban van”. A nyomozásnak ebben a szakaszában a további tájékoztatás a nyomozó hatóság irányítását ellátó személy jogkörébe tartozik.

Mészáros Lőrinc a miniszterelnök 2019-es évértékelőjén. Fotó: Botos Tamás/444

2023-ban az Átlátszó írt arról, hogy a Mészáros-féle Mészáros M1 Autókereskedő Kft. gyakran nyert azzal közbeszerzést, hogy nagyon rövid határidőket vállalt, amivel az olyan nagy ágazatbeli szereplők, mint a Porsche vagy a Mercarius nem tudták felvenni a versenyt. A felhívásokban az ajánlatkérők nagyon magasra tolták fel a szállítási határidő értékelési súlyszámát, ami azt eredményezte, hogy az esetek többségében a szállítási idő volt a legfontosabb, nem pedig az, hogy mondjuk milyen összegű volt maga a vállalás, így a legrövidebb vállalási határidőt biztosító cég behozhatatlan előnyre tett szert.

A Mészáros M1 Autókereskedő Kft. nyerte el például a Nemzeti Agrárkamara tenderét, aminek köszönhetően három évig 876 millió forintért üzemeltethették a szervezet flottáját. Az üzletben alvállalkozóként felbukkant Mészáros Lőrinc autószereléssel foglalkozó cége is.

2025-ben az Integritás Hatóság felülbírálati indítványa nyomán a Nemzeti Nyomozó Iroda nyomozást rendelt el az ügyben. Az IH megállapította, hogy Mészáros Lőrinc cége több állami tenderen is úgy nyert, hogy drágább ajánlatot adott be, mint némelyik versenytársa. (Olyan is volt, hogy Mészáros Lőrinc egyik cége nyerte Mészáros Lőrinc másik cégének közbeszerzését.) (via Telex)