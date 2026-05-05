Iványi Gáborék kapták azt a pénzt, amit Wáberer György eredetileg a Tiszának utalt

Miután április végén kiderült, hogy Wáberer György milliárdos a választás előtt 100 milliót utalt a Tisza Pártnak, Magyar Péter bejelentette, hogy visszautalja az összeget. Wáberer a Telex kérdésére megerősítette, hogy a pénz visszaérkezett hozzá, majd hozzátette:

„A mai napon 100 millió Ft-ot utaltam az Iványi Gábor vezette közösségnek, a Fidesz által bezáratott 13 oktatási központjuk újraindításának céljából.”

Az Iványi Gábor által vezetett, szociális munkájáról ismert vallási közösség, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) lassan másfél évtizede küszköd a vele ellenségesen viselkedő állammal. Tavaly szeptemberi interjúnkban a lelkész azt mondta, hogy „a Kádár-rendszerben nem üldözték így halálra az embert, és talán nem is loptak ennyire”.

Fotó: Németh Dániel/444

Wáberer április végén egy interjúban beszélt arról, hogy másfél éve támogatja a Tisza programját, anyagilag és a választáshoz közeledve személyesen is. Ezt most a lap kérdésére azzal pontosította, hogy kezdetben nem volt anyagi támogatás, „igazán” csak azután támogatta a pártot, hogy nyilvánosan felvállalta a szimpátiáját. A milliárdos azt írta, hogy a Tisza Párt a támogatóinak a Nemzeti Menet után küldte ki a felhívást, hogy a kampány hátralévő 27 napjának sikeres megvívását támogassák anyagilag erejükhöz mérten.

Magyar azt írta, azért utalja vissza a pénzt a Tisza, mert nem akarják, hogy bármely oldalon oligarchákat vagy vállalkozókat kössenek a párthoz. Wáberer most azt írta, „vállalkozó vagyok, de oligarcha nem, és remélem, hogy a leendő kormány csak azért nem fog senkit megbélyegezni, mert vállalkozó volt az elmúlt 16 évben is. Valójában tehát én arra tippelnék, hogy a leendő Miniszterelnök úr az önmarketing kifejezéssel üzenhetett nekem, ha egyáltalán üzenni kívánt. Semmi esetre sem szeretném azonban kisajátítani sok száz és sok ezer, talán több tízezer támogató érdemeit.”

A milliárdos válaszából az is kiderült, hogy nem kezdeményezett találkozót sem a leendő miniszterelnökkel, sem a következő kormány bármely tagjával, és nem is áll szándékában. Hozzátette, hogy szakpolitikai kérdésekben szívesen megosztja a tapasztalatait, ha a kormány kíváncsi ezekre.