Legalább 21 embert ölt meg egy gigantikus erejű robbanás egy kínai tűzijátékgyárban

Legalább 21 ember meghalt, 61-en pedig megsérültek egy közép-kínai tűzijátékgyárban történt robbanásban – jelentette a Hszinhua állami hírügynökség. Az MTI összefoglalója szerint a robbanás hétfő délután történt a Hunan tartománybeli Liujang városban.

A város Kína tűzijátékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott.

A BBC arról ír, hogy a több száz fővel dolgozó mentőalakulatoknak 3 kilométeres körben mindenkit evakuálniuk kellett. A robbanás pusztító erejű volt, a közelben lévő lakóépületek ablakai is kitörtek. Az üzem területén megrekedt sérültek felkutatására robotokat is használnak.

Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy mielőbb derítsék ki a robbanás okát, és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit.

Kína gyártja a világszerte forgalmazott tűzijátékok jelentős részét. A gyártás során korábban is előfordultak súlyos balesetek, amelyek halálesetekhez és sérülésekhez vezettek, annak ellenére, hogy a hatóságok évek óta szigorúan fellépnek a biztonsági előírások megsértése ellen. Tavaly júniusban legalább kilenc ember halt meg egy hunani tűzijátékgyárban történt robbanásban. (MTI, BBC)