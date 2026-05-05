Magyar Péter Olaszországban: Nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon

Olaszország a mi otthonunk is, jó dolog, hogy visszatértünk Európába – mondta Magyar Péter leendő magyar miniszterelnök a Sestri Levante-i nemzetközi filmfesztiválon az Ansa olasz hírügynökség tudósítása szerint.

Magyar Péter a Riviera Filmfesztiválon szólalt fel, ahol részt vett a Tavaszi szél – Az ébredés bemutatóján a film alkotóival, Topolánszky Tamás Yvan rendezővel és Sümeghy Claudia producerrel együtt. A filmet most mutatták be az olasz közönségnek.

A fesztivált vendégül látó Ariston mozi előtt Magyar Pétert magyarok csoportja üdvözölte.

Visszatérés Európába

Magyar kiemelte az Olaszország és Magyarország közötti régi barátságot. Az előtte felszólalókhoz kapcsolódva azt mondta, hogy igazuk van, amikor úgy vélik, hogy Olaszország a magyarok otthona is. „Jó dolog, hogy 16 év után visszatértünk Európába” – mondta.

Magyar Péter szerint a dokumentumfilm döntő szerepet töltött be a Tisza Párt választási győzelmében: a filmet két nap alatt 3,3 millióan látták és a Tisza a választásokon 3,4 millió szavazatot kapott. „Valamiképpen segített abban, hogy a magyar népnek kinyíljon a szeme” – idézte Magyar Pétert az Ansa.

Más típusú maffia

A leendő miniszterelnök elmondta, hogy az utóbbi két év kampányában többször megemlítette az 1992-ben Szicíliában maffiamerényletben meggyilkolt Giovanni Falcone ügyészt és Paolo Borsellino bírót, de azt mondta, „nekünk más típusú maffia ellen kellett küzdenünk Magyarországon”. Magyar úgy folytatta:

„Mi is a maffia, a politikai-gazdasági maffia ellen küzdöttünk. Ezért hasonlóságot láttam velük. (…) Nem élték túl a harcot, de az egész olasz nemzet hálával kell, hogy tartozzon nekik, ezért említettem őket többször a választási kampányban, tudom, hogy a magyar nép ráérzett a hasonlatra, és nekünk sikerülni fog.”

A Tavaszi szél – Az ébredés című filmet március 12-én mutatták be, a Juno Pictures készítette. A Budapest központú filmgyártó és filmforgalmazó vállalkozást Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan alapította, utóbbi a Tavaszi szél rendezője is. A produkciós cég korábban közölte, hogy ez a dokumentumfilm lesz a RIFF nyitófilmje.

Magyar Péter a Tavaszi szél – Az ébredés című filmben. Fotó: Halluci-Nation _ JUNO11 Pictures

A Sestri Levantében május 5. és 10. között tartandó RIFF fókuszában a fiatal, 35 év alatti rendezők állnak. A fesztivált 2017 óta rendezik meg. 2019-ben Topolánszky Tamás Yvan nyerte a legjobb rendezés díját a Curtiz – A magyar, aki felforgatta Hollywoodot című életrajzi filmjével. (MTI)