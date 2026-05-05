Magyar Péter: Orbán Viktor az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát

Orbán Viktor az utolsó héten még teljesen kifosztaná az államkasszát – ezzel a címmel adott ki közleményt Magyar Péter. A leendő miniszterelnök azt írja, a birtokukba jutott kormányhatározat alapján a leköszönő kormány „teljesen kifosztaná a kasszát”. A cél a közlemény szerint „már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben. A kötelezettségvállalásokra és eszközbeszerzésekre vonatkozó kontrollt teljesen megszüntették, és szabaddá tették a pénzszórást.”

Konkrétumokat nem említ Magyar Péter. Közlöny vagy hivatalos értesítő április 30. óta nem jelent meg, így elképzelhető, hogy nem elfogadott kormányhatározatról van szó, hanem egyelőre tervezetről. A kormány legutóbb múlt héten ülésezett.

10:59; frissítés: Gulyás Gergely leköszönő Miniszterelnökséget vezető miniszter arról posztolt, hogy Magyar állítása nem igaz, „a kormány kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását”. Gulyás „a korrekt átadás-átvétel érdekében” kéri az új kormánytól, „hogy valótlan híresztelésekkel ne terheljék a kormányváltás alkotmányos szabályoknak megfelelő folyamatát”.

A leendő miniszterelnök arról is ír, hogy tudomásukra jutott, az Orbán-kormány saját friss számítása szerint „az újabb pénzszórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne az államháztartás idei hiánya”. Mindez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, sőt a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is.

„Felszólítom a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza-kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék! – írja Magyar a közleményben. – Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk!” – teszi hozzá.