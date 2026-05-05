Menczer Tamás: Balásy Gyula miatt vesztettünk

A Fidesz és holdudvara a választás óta keresi a bukás okait, volt itt már minden: Sátán, elhízás, nemzeti hübrisz és telónyomkodó fiatalok stb.

„Miért vesztettünk? Nem, nem a kampány miatt, és nem azért, amit a háborúról mondtunk” – vezeti fel a posztját ezúttal Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki nem jutott be a parlamentbe, majd rátér arra, szerinte miért kapott ki a Fidesz-KDNP:

„Akkor miért vesztettünk? Balásy Gyula miatt vesztettünk, és itt a konkrét személy mellett a jelenségre is gondolok. Balásy korábban két 60 milliós veterán luxusautó mellett pózolva pökhendiskedett a 444 riporterével, most meg a tiszás Kontrollba megy sírni. Előbbi interjúnál egyébként a pökhendiségnél is jobban zavar az elképesztő ostobaság, amit Balásy bemutat. Ezért vesztettünk. A Balásy Gyulákat már nem bírtuk el.”

(Menczer vélhetően erre a pökhendiskedésre gondolt, bár mi nem vettünk észre nagy különbséget Balásy kommunikációja és a fideszes pártpolitikai irányvonal között.)

A Balásy Gyula hétfői, Kontrollnak adott interjúja utáni napon Menczer azt írja, „nem szabadott volna hagyni, hogy a Balásy Gyulák megjelenjenek körülöttünk. A Balásy Gyulák számomra nem a Fideszt jelentik. Valóban a közelünkben voltak, és ez baj, nem szabadott volna megengedni. Ettől még ők nem a Fidesz. Korábban sem tekintettem az ilyeneket a közösségünk részének, és most sem tekintem. Egy remek kollégám mondta ma nekem: »Tamás, milyen emberek voltak körülöttünk?!« A megújulás számomra azt jelenti, hogy egy jobb közösséget kell építeni, olyat, amelynek még a közelében sincsenek ilyen alakok. Ez a mi feladatunk.”