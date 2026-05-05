Németh Szilárd birkózóakadémiája és fideszes parlamenti képviselőjelölt is kapott NKA-támogatást

Fideszes politikusok, álcivil szervezetek és énekesek is feltűnnek a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) támogatottjai között. A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma közel 17 milliárd forintot szórt ki a parlamenti választás előtti hónapokban. Az NKA eredetileg titokban akarta tartani a kedvezményezettek listáját, de a választás után két héttel megjelentek az első információk a nyilvánosságban, így a közpénzből működő szervezet végül közzétette az adatokat.

A rejtett kampányfinanszírozás gyanúját felvető, egyre dagadó botrány miatt már lemondott Bús Balázs, az NKA alelnöke, és az NKA Bizottságának több tagja, mint például Baán László és Vidnyánszky Attila. Hankó Balázs kulturális miniszter, az NKA elnöke a botrány kirobbanása után azt mondta, hogy minden szabályszerűen történt, a művészet pedig amúgy is ízlés kérdése. A botrányos folyamatról ebben a cikkben írtunk bővebben, most pedig bemutatunk további érdekes nyertest.

Birkózókultúra

A támogatott szervezetek között rengeteg olyan van, ami kötődik fideszes politikusokhoz. Az egyik leghíresebb a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia (KIMBA), ami 20 millió forintot kapott „közösségépítő programok megvalósítására”.

A csepeli KIMBA Németh Szilárd szerelemprojektje. Az akadémiának vadiúj birkózócsarnokot is építtetett a Fidesz alelnöke, aki reprezentatív célokra is használja az épületet. A csarnokban vendégként megfordult többek között a világ legeredményesebb birkózója, az ötszörös olimpiai bajnok kubai Mijaín López és az orosz sportminiszter is.

Mihail Gyegtyarjov orosz sportminiszter és Németh Szilárd 2025-ben
Forrás: Németh Szilárd/Facebook

Németh terjeszkedését azonban nem mindenki nézte jó szemmel. A Csepeli Birkózó Club például pert indított a KIMBA ellen szerződésszegés miatt. Az 534 millió forintról szóló perben azt is vitatják, Németh hogyan folyathatott át több mint 2 milliárd forint, papíron nem is neki kiutalt állami támogatást a magánalapítványába. A perben április végén Németh is vallomást tett.

A támogatott szervezetek közül több kötődik Király Nórához, akit Csepelen indított képviselőjelöltként a Fidesz.

POLITIKA Novo Studium Kft Papp Máté Bence muri enikő nka pityinger lászló nyerges attila kocsis máté dr Auer Éva hankó balázs fidesz baán lászló cseh tamás harsányi levente tóth szabolcs cseuz zsolt gáspár győző tóth gabi Szécsi Máté Patr-Event Magyarország Kft Kozma István Magyar Birkózó Akadémia Jankai Béla Rézmüves József Németh Szilárd támogatás Unger Tamás Spiegelhalter László bús balázs Emilió nemzeti kulturális alap zalatnay sarolta király nóra lakatos mónika Patrióták Magyarországért Egyesület Rudán Joe József Párkai Dávid pataky attila Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma peller mariann
