Németh „Választási Barométer” Balázs szerint már öt-hat éve elvesztették a mostani választást

A kampányban sajátos taktikát képviselő, a tiszás ellenfelét esélytelennek beállító, egy rejtélyes Választási Barométer alapján önmaga és a DK-s Barkóczi Balázs fej fej melletti küzdelmét vizionáló Németh Balázs – akit végül 61:27 arányban vert a Tisza-párti Müller Anna – új magyarázattal állt erő a Fidesz április 12-i földrengésszerű vereségére, vette észre a HVG.

Németh szerint április 12-én „nem lehetett más a végeredmény”, de a választást nem most vesztették el, hanem nagyjából a covid idején. Azt mondta, hogy ez a választás „nem a kampányban ment el valószínűleg”, szerinte „valamikor a Covid környékén mehetett el” a dolog.

Már a 2022-es kétharmados győzelmükről is azt mondta: az „nem racionális eredmény volt, a háború kirobbanása miatt” nyertek. Tény, hogy a közvélemény-kutatók többsége 2021 őszén, az előválasztás idején még a hatpárti ellenzék előnyét mérte, és az is tény, hogy akkor márciusban, a háborúra hangolt kampánnyal szerzett hatalmas előnyt a Fidesz, részben a hatpárti úgymond összefogás elerőtlenedését is kihasználva.