NKA-támogatások: hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával tettek feljelentést

bűnügy

Laczó Adrienn vezető ügyvéd Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselőjeként az NKA-támogatások ügyében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűncselekmények alapos gyanúja miatt – közölte a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

Az ügyvédi iroda közleménye szerint: „A 17 milliárd forint támogatási összeg egyedi kérelmek alapján került megítélésre. Az összeg nagysága ellenére a támogatási igények befogadásának és előkészítésének meghatározása a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával, a főigazgató személyes utasítására történt. A kérelmek kezelési rendje is eltért a szokásostól, egyedi utasításra, sürgetett eljárásban kellett minden érintett munkatársnak a támogatási jogviszonyok létesítéséről gondoskodni. Az ügyek kezelésekor jellemzően sokkal rövidebb idő telt el egy-egy kérelem benyújtásától a támogatói okirat kiállításáig és a támogatás utalásáig, mint általában.”

Az igénylőkkel való kapcsolattartás a feljelentő értesülései szerint gyakran telefonon és nem a pályázatkezelő rendszeren keresztül történt, ami ellentétes a Végrehajtási Rendelettel. A feljelentő szerint támogatási igények benyújtásához minimális szakmai kritériumokat sem határoztak meg. „Nem volt megjelölve a közleményben sem a pályázók köre, sem az elvárt a szakmai tartalom. Emiatt referenciák, vagy szakmai múlt igazolására sem kerülhetett sor” – írták.

A közleményben azt is írták, hogy a kérelmek eldöntésénél nem egyeztettek a szakmai területért felelős vezetőkkel. „A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának támogatásai során több alkalommal egyedi megvalósítási igények is felmerültek, amelyek esetében a kabinetvezető és a főigazgató részéről egyértelmű nyomásgyakorlás történt, rendszeres ellenőrző telefonhívásokkal, sürgetett határidővel. A munkatársak elmondásai alapján többször használta a kabinetvezető az elsimogatjuk, kiegyenesítjük kifejezéseket, mivel a kérelmek még a minimális benyújtási feltételeknek sem feleltek meg, mégis be kellett fogadni azokat és rendszeres, folyamatos telefonos egyeztetés során kiegészíteni” – írják.

Hankó Balázs tavaly nyáron Tusványoson
Fotó: Kristóf Balázs/444

A kampányidőszakhoz közeledve az NKA-hoz tartozó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma több mint 17 milliárd forintot szórt ki, sok esetben Fidesz-közeli szereplőknek, kormányközeli celebeknek és egyesületeknek. 2025-ben több olyan e-mailes megkeresés érkezett a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz, amik választókerületi bontásban kértek adatokat. A K-Monitor szerint ugyan a sok választókerületből álló budapesti és nagyvárosi helyszíneken „nem lehet tűpontosan szétválogatni, melyik utca, melyik rendezvény, melyik jelölt felségterületét erősíti”, vidéken egészen elképesztő képet nyújt a támogatások megoszlása. (via Telex)

bűnügy Központi Nyomozó Főügyészség belpolitika Szántai Irén fidesz k-monitor jog laczó adrienn Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégium kultúra csalás Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő NKA-támogatások Dr Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda
Kapcsolódó cikkek

Az NKA több bizottsági tagja is azt állítja, ők nem a celebgazdagító-galuskaevős programokat hagyták jóvá

A Telex megszerezte azt a dokumentumot, ami feltehetően a tagok elé került, és ebben csak a Márai- és a Jókai-program szerepel.

Német Szilvi
KULTÚRA

Tízmilliós támogatások mentek fideszes képviselők választások előtti vurstlijaira az NKA eltitkolt 17 milliárdos kulturális keretéből

Több száz olyan szervezet kapott pénzt, amelyeknek semmilyen látható tevékenysége nincs, a rendezvényeiken aztán fideszes jelöltek bukkantak fel. A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő két dolgozója mesélte el, hogyan működött a rendszer.

Német Szilvi
KULTÚRA

A K-Monitor kiszámolta, sok választókerületben hajszálpontosan 100 millió jutott az NKA feketekasszás támogatásából

Volt, ahol nem bonyolították túl, és egyszerűen négyszer 25 milliót, vagy ötször 20 milliót osztottak szét – a K-Monitor szerint tudatosan felépített kampányfinanszírozási rendszerről lehet szó.

Bódog Bálint
belföld

150 milliót kapott Pataky Attila cége egy évvel a választás előtt, de Tóth Gabinak és Gáspár Győzőnek is jutott

A Nemzeti Kulturális Alap egyik támogatáskezelője osztotta a pénzt. A listáról Molnár Áron osztott meg részleteket.

Windisch Judit
POLITIKA