NKA-támogatások: hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanújával tettek feljelentést

Laczó Adrienn vezető ügyvéd Szántai Irén, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő főigazgató-helyettesének jogi képviselőjeként az NKA-támogatások ügyében feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen hűtlen kezelés és költségvetési csalás bűncselekmények alapos gyanúja miatt – közölte a Dr. Horváth Lóránt Ügyvédi Iroda.

Az ügyvédi iroda közleménye szerint: „A 17 milliárd forint támogatási összeg egyedi kérelmek alapján került megítélésre. Az összeg nagysága ellenére a támogatási igények befogadásának és előkészítésének meghatározása a megfelelő szakterületi egyeztetések kihagyásával, a főigazgató személyes utasítására történt. A kérelmek kezelési rendje is eltért a szokásostól, egyedi utasításra, sürgetett eljárásban kellett minden érintett munkatársnak a támogatási jogviszonyok létesítéséről gondoskodni. Az ügyek kezelésekor jellemzően sokkal rövidebb idő telt el egy-egy kérelem benyújtásától a támogatói okirat kiállításáig és a támogatás utalásáig, mint általában.”

Az igénylőkkel való kapcsolattartás a feljelentő értesülései szerint gyakran telefonon és nem a pályázatkezelő rendszeren keresztül történt, ami ellentétes a Végrehajtási Rendelettel. A feljelentő szerint támogatási igények benyújtásához minimális szakmai kritériumokat sem határoztak meg. „Nem volt megjelölve a közleményben sem a pályázók köre, sem az elvárt a szakmai tartalom. Emiatt referenciák, vagy szakmai múlt igazolására sem kerülhetett sor” – írták.

A közleményben azt is írták, hogy a kérelmek eldöntésénél nem egyeztettek a szakmai területért felelős vezetőkkel. „A Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának támogatásai során több alkalommal egyedi megvalósítási igények is felmerültek, amelyek esetében a kabinetvezető és a főigazgató részéről egyértelmű nyomásgyakorlás történt, rendszeres ellenőrző telefonhívásokkal, sürgetett határidővel. A munkatársak elmondásai alapján többször használta a kabinetvezető az elsimogatjuk, kiegyenesítjük kifejezéseket, mivel a kérelmek még a minimális benyújtási feltételeknek sem feleltek meg, mégis be kellett fogadni azokat és rendszeres, folyamatos telefonos egyeztetés során kiegészíteni” – írják.

Hankó Balázs tavaly nyáron Tusványoson Fotó: Kristóf Balázs/444

A kampányidőszakhoz közeledve az NKA-hoz tartozó Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiuma több mint 17 milliárd forintot szórt ki, sok esetben Fidesz-közeli szereplőknek, kormányközeli celebeknek és egyesületeknek. 2025-ben több olyan e-mailes megkeresés érkezett a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőhöz, amik választókerületi bontásban kértek adatokat. A K-Monitor szerint ugyan a sok választókerületből álló budapesti és nagyvárosi helyszíneken „nem lehet tűpontosan szétválogatni, melyik utca, melyik rendezvény, melyik jelölt felségterületét erősíti”, vidéken egészen elképesztő képet nyújt a támogatások megoszlása. (via Telex)