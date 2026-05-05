Orbán Viktor: „A DPK teljes hálózata a nemzeti oldal megújulásának egyik fontos pillére”

„Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk. Nincs ezen mit szépíteni” - írta Orbán Viktor abban a posztjában, amit megosztottak a különböző Digitális Polgári Körökben a Facbookon.

Orbán a hatalmas bukás óta nem posztolt érdemben, egy videóját osztották meg a másfél héttel ezelőtti elnökségi ülés után, amiben bejelentette, hogy nem veszi fel a mandátumát, amivel 36 év után távozik a parlamentből.

Orbán szerint még soha nem dolgoztak ennyit a kampányban, mégis elvesztették a választást.

„Hála Nektek és a Harcosok Klubjának, a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Kiállásotokat mindig tisztelettel fogják felidézni a magyar politikatörténetben” - biztatta Orbán a tagokat a kétharmados Tisza győzelem után.

Orbán a választmányi ülés előtt Fotó: Bankó Gábor

Orbán szerint a Tisza valójában egy nagykoalíció, liberális arcéllel - a liberálisozást egy ideje nyomják, maga Orbán is -, ezért nekik meg kell védeniük „a nemzeti korszak vívmányait”, amihez megújulásra van szükség.

„A Fidesz, mint nagy kormányzópárt meggyengült. Ellenzéki szerepből nem képes megújítani a teljes magyar jobboldalt.”

Orbán szerint a megújulásnak nem a pártból, hanem olyan „kisebb-nagyobb klubokból, körökből kell jönnie, ahol hisznek a nemzeti gondolatban, és tudják: a választási kudarc nem csökkenti az elmúlt 16 év alatt elvégzett munkánk értékét.”

Orbán szerint a DPK egy ilyen platform, ezért kulcsszerepe lesz a nemzeti oldal újjászervezésében. (A DPK-k azért a kampányban sem váltották be a hozzá fűzött reményeket.)

Orbán szerint „az önkény és az akarnokság korszakába lépünk.”

Szerinte már a kezdeti tünetek is felsejlenek, „a köztársasági elnök és más közjogi méltóságok megtámadásával eltörölnék az alkotmányos garanciákat.” Azt nagyvonalúan elhallgatja, hogy a NER mit tett az alkotmányos garanciákkal és az összes létező intézménnyel. Ráadásul a Tisza pont azért tudja könnyedén eltávolítani Sulyok Tamást a köztársasági elnöki posztról, mert az Orbán mögött álló kétharmad ezt lehetővé tette.

A posztját azzal zárta, hogy „ez a csoport és a DPK teljes hálózata a nemzeti oldal megújulásának egyik fontos pillére", és várja a javaslataikat. A Harcosok Klubjában egyelőre nem jelent meg ez a poszt, levélben viszont kiküldték a szöveget.