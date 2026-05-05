Senki sem mesélte el eddig ennyire jól és belülről Balásy ügyeit, a négy-hatszoros túlárazásokat és a pénztalicskázást, mint ez az állami cégvezető

Balásy Gyula interjút ad a Kontrollnak Forrás: Kontroll/Youtube

Az eddigi legérdekesebb, legrészletesebb, a sztorijait konkrét számadatokkal is illusztráló belsős beszámoló jelent meg arról, hogy a mindennapokban konkrétan hogyan is működött a Balásy Gyula-féle New Land–Lounge cégbirodalom, hogyan nőtt össze a fideszes államszervezettel és miként pumpáltak ki ezen keresztül elképesztő összegeket.

A facebookos kibeszélő egy, a nagyközönség előtt teljesen ismeretlen csavar a fideszes államgépezetből: Petényi Mirkó, aki régóta Révész Máriusz államtitkár munkatársa bringázás-túrázás vonalon. Korábban kommunikációs igazgató volt, most az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ Nonprofit kft. vezetője. Én azonban hosszú évek óta ismerem Petényit újságíróként, aminek a sztori szempontjából az a jelentősége, hogy tanúsíthatom: az itt következő konkrét problémákról és sztorikról már 2019 táján teljes nyíltsággal beszélt előttem, ő is és a főnöke, Révész Máriusz is, csak akkor még nem nyilatkozott ezekről, én pedig anekdoták alapján és dokumentumok híján természetesen nem tudtam írni a témáról.

De Petényi most előállt és elkezdett nyilvánosan is mesélni. Felütésként megtudjuk, miért tud Balásy egyes ügyeiről és mi a viszonyulása ezekhez:

„Négy éven keresztül voltam kommunikációs igazgató, két éve pedig cégvezetőként dolgozom állami cégnél. Ebben az időszakban a legtöbb energiámat az emésztette fel, hogyan tudunk kitáncolni a New Land–Lounge keretszerződés alól. Ettől volt évekig gyomorgörcsöm és számtalan álmatlan éjszakám.”