Trump szerint iráni kishajókat semmisítettek meg

Több felfegyverzett gyorsjárású iráni kishajót semmisített meg az amerikai hadsereg a Hormuzi-szorosban, miután azok rálőttek egy dél-koreai teherhajóra hétfőn – közölte Donald Trump amerikai elnök. Az iráni állami média szerint ez nem így történt, katonai forrásokra hivatkozva arról írtak, hogy az amerikaiak valójában két kisebb teherhajót találtak el, ami öt civil halálát okozta. A dél-koreai szállítóhajó mellett az Egyesült Arab Emírségek egyik hajóját, valamint egy kulcsfontosságú olajkikötőjét is támadás érte hétfőn, aminek hatására 5 százalékkal megugrott az olaj ára.

Hormuzi-szorosban rekedt hajók május 4-én. Fotó: AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP

Az amerikai hadsereg mindezzel egyidőben sikeresen kísérte ki a Maersk dán hajózási társaság egyik szállítóhajóját az amerikai elnök által „Project Freedom”, azaz Szabadság-projekt néven emlegetett akció keretében. Erre Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter Patthelyzet-projektnek nevezte az Egyesült Államok stratégiáját, és arról beszélt, hogy a Hormuzi-szorosban kialakult helyzetre nincs katonai megoldás. A háború kitörése miatt február óta járhatatlanná vált útvonalon a becslések szerint kétezer hajó mintegy húszezer tengerésszel rekedhetett a vízen – nemzetközi szinten egyre többen jelzik aggodalmukat a csökkenő készletek és a tengerészek romló egészségügyi állapota miatt. (via MTI, BBC)