A Kanári-szigetek felé tart a hantavírussal fertőzött hajó

A Kanári-szigetek felé veszi az irányt az a holland tengerjáró, amelynek fedélzetén hantavírusjárvány tört ki.

A spanyol egészségügyi minisztérium szerint a hatóságok jelenleg vizsgálják, mely utasokat kell sürgősen evakuálni a Zöld-foki-szigetekről, ahol a hajó kikötött. A fennmaradó utasok továbbutaznak a Kanári-szigetekre, ahová várhatóan három-négy napon belül érkeznek meg. Ezután a legénységet és az utasokat megvizsgálják, megkapják a szükséges ellátást, majd megkezdhetik hazautazásukat.

Mentőhajó közeledik a Hondius felé Praia partjainál Fotó: -/AFP

A minisztérium közlése szerint az MV Hondius fedélzetén tartózkodókkal való minden kapcsolatfelvétel „kifejezetten erre a helyzetre kialakított különleges helyiségekben és járművekben” történik. Ezzel „elkerülhető a helyi lakossággal való minden érintkezés és biztosítható az egészségügyi személyzet biztonsága”.

Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus a Hondiuson, azonban a terjedés ezen módja továbbra is alacsony kockázatot jelent

- közölte kedden az Egészségügyi Világszervezet (WHO). A hantavírust rágcsálók hordozzák, és főleg az ürülékük révén terjed, míg emberről emberre csak nagyon ritkán és nagyon lassan. Dél-Amerikában mindazonáltal már - korlátozott számban - észleltek ilyen eseteket. A hantavírus embereknél vérzéses lázat vagy tüdő- és szívbetegséget okoz. Ez utóbbi halálozási aránya 30 és 60 százalék közé tehető.

Maria Van Kerkhove, a WHO járványügyi vezetője azt mondta, hogy korlátozott esetekben, például házaspároknál, akik közös kabinon osztoznak, előfordulhat az ilyen terjedés is. Első feltételezések szerint az óceánjárón észlelt vírus megegyezik azzal a törzzsel, amelyet először az Andokban, majd Dél-Amerika más részein, köztük Argentínában is azonosítottak. A vizsgálat jelenleg is tart.

Az óceánjáró március elején futott ki az argentin Ushuaia kikötőjéből, a WHO pedig a hét végén jelentette be, hogy az Atlanti-óceánon járó hajó három utasa meghalt, többen pedig ápolásra szorulnak. Az első két fertőzött egy házaspár volt, és vélhetően még az indulás előtt kapták el a vírust – a WHO szerint nem kizárt, hogy egy madárlesen.

A betegek közül mostanáig egy brit állampolgárt sikerült evakuálni - őt egy dél-afrikai kórházban ápolják -, hárman pedig most is a hajón vannak, ahol összesen 150-en rekedtek. (BBC, MTI)