A kormányváltás után új erőre kapott a Fóti útra tervezett stadion és a Népsziget beépítése elleni tiltakozás

Az újpesti kertvárosiak már egy ideje hadakoznak amiatt, hogy a Mol tulajdonában lévő Újpesti TE futballcsapata a Fóti út 141. szám alatti volt Tungsram-területen építené meg új stadionját. Tavaly ősszel úgy tűnt, hogy az ellenzéki vezetésű kerületi önkormányzatnak sem osztottak lapot az ügyben, mivel a kormány kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánította a stadionépítést.

Az Újpest-Kertvárosban élő lakók a kormányváltás miatt úgy gondolják, hogy esélyük van a döntés felülvizsgálatára. Remélik, hogy a döntéshozók figyelembe veszik: a beruházás hatásai, vagyis a megnövekedett forgalom, a parkolási nyomás, a zaj- és fényterhelés, a környezeti és egészségügyi kockázatok, valamint a kertvárosi életminőség változása a helyben élőket terhelik.

Tiltakozás egy tavaly nyári lakossági fórumon Fotó: Keller-Alánt Ákos

Az ügyük érdekében aláírást gyűjtöttek, három nap alatt 136 környékbeli lakóét. A Trippon Norberthez címzett, Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszternek is megküldött levelükben azt kérik a polgármestertől, hogy a képviselő-testület soron következő ülésén kezdeményezze a tavalyi, a stadion megépítését kiemelt jelentőségű beruházássá nyilvánító kormányrendelet felülvizsgálatát és visszavonását.

A Fóti úti egykori Tungsram gépgyár telke az épületekkel együtt Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató érdekeltségébe került, miközben az Újpest FC a Mol Vagyonkezelő Zrt.-é lett. Ezek után döntöttek úgy Újpesten, hogy nem maradnak a régi, az első Orbán kormány alatt teljesen felújított stadionban, hanem újat építenek. És a szóba jöhető helyszínek közül pont a Hernádi érdekeltségébe tartozó nyerte el a tetszésüket. Az egykori Tungsram gyárépületeit tavaly január és április között már le is bontották, a törmelékeket ledarálták. A terület azóta így néz ki:

Az Újpesti Hírmondó híradása szerint a polgármester ezzel párhuzamosan levelet írt Budapest Főváros Kormányhivatalához. Trippon Norbert azt kérte: az új kormány felállásáig egyetlen, Újpesten tervezett kormányzati kiemelésű beruházás se kapjon építési engedélyt vagy szakhatósági hozzájárulást.

A polgármester a levélben külön kiemelte a népszigeti tervezett fejlesztést, amiről a választás előtt két nappal Vitézy Dávid is írt. Ide 3000 lakást és 56 méter magas épületeket akarnak építeni közlekedési fejlesztések és garanciák nélkül.