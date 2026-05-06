A magyarok kétharmada bíróság elé állíttatná Orbánt a Medián felmérése szerint

Tovább tart a győzteshez húzás: már minden fideszesre három Tisza-szimpatizáns jut – írja a HVG a lap megbízásából április 27. és május 2. között készített Medián-felmérés alapján. A teljes népességben 61 százalékos a Tisza támogatottsága, csaknem háromszorosa a Fideszének, a pártot választók és a biztos szavazó pártválasztók között még nagyobbra nyílt az olló, utóbbiaknál a választáson győztes párt támogatottsága elérte a 70 százalékot.



Az idő múlásával egyre kevesebben gondolják azt is, hogy Orbán Viktor alkalmas volt a miniszterelnöki poszt betöltésére; most, utólag mindössze 39 százalék tartja inkább alkalmasnak, 59 százalék pedig visszatekintve egyáltalán nem elégedett vele. Magyar Péter alkalmassága ezzel szemben 72 százalék számára nem kérdés, ami hibahatáron belül kevesebb ugyan, mint közvetlenül a választás utáni euforikus hangulatban, de a választásokat megelőző pillanatképhez viszonyítva drasztikus, 18 százalékpontos emelkedést mutat, ráadásul a képességeiben teljesen megbízók aránya azóta megduplázódott. (A grafikonunk sárga, cím alatti menüsorában kattintgatva lehet váltogatni a teljes népesség, a pártot választók és a biztos szavazó pártválasztók adatai között, visszamenőlegesen 2024 nyaráig.)

A Medián rákérdezett arra is, hogy a felmérésének résztvevői indokoltnak tartanák-e a bukott miniszterelnök bíróság elé állítását az általa elkövetett tettek miatt. Az emberek 65 százaléka azon az állásponton volt, hogy Orbán Viktor olyan súlyos törvénytelenségeket követett el, hogy bíróság elé kellene állítani (a tiszások 88, de még a Fidesz-szavazók 12 százaléka is így gondolja), míg 28 százalék mondta azt, hogy politikai felelősség terheli a tetteiért, de nem lenne helyes jogi eljárást indítani ellene, a további 7 százalék nem tudta vagy nem válaszolt.

A Medián arra is rákérdezett, hogy a válaszadók szerint jó vagy rossz irányba mennek a dolgok Magyarországon. A teljes népesség 63 százaléka azt mondta, hogy jó irányba, ami csaknem duplája annak a 33 százaléknak, akik az április 12-i választás előtti utolsó felmérésben mondták ezt.

„Soha nem látott számok, soha nem látott felelősség” – kommentálta a Medián-kutatás eredményét Magyar Péter. A leendő miniszterelnök a mérésnek arra az adatsorára nem reagált, ami Orbán elszámoltatásával, esetleges bíróság elé állításával foglalkozott.