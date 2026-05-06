A MÁV előre jelzi, hogy a debreceni IC-ken legalább egy, nem IC-minőségű kocsi közlekedik majd a nyáron

Fennakadásokat okozhat a nyári vasúti forgalomban a MÁV járműjavító műhelyeit korábban üzemeltető magáncég csődje. Bár a vállalatot április elején visszavásárolta a MÁV, az átmeneti időszakban elmaradt karbantartási munkák a nyár végéig járműhiányt okozhatnak. A 24.hu cikke szerint a helyzet súlyosságát máshogy látja a MÁV és a Vasutasok Szakszervezete.

A MÁV szerint a dunakeszi járműjavító csőd miatti leállása nem a járművek abszolút számát, hanem azok minőségét érinti majd hátrányosan. Mivel a nyári időszakra az InterCity-flotta mérete 11 kocsival elmarad majd a tervezettől, a MÁV úgy számol, hogy nem minden esetben tudnak majd annyi IC-kocsit csatolni a szerelvényekre, amennyit a menetrendben vállaltak. A Budapest-Záhony vonalon közlekedő IC-ken például szerelvényenként legalább egy, nem IC-minőségű kocsi is közlekedik majd.

A MÁV osztrák kocsik bérlésével is készül a nyári szezonra. Azt írták, hogy folyamatban van egy megállapodás megkötése, aminek keretében az osztrák vasút 10 IC-minőségű kocsit adna bérbe a MÁV-nak. Ezeket aztán belföldi forgalomban használnák fel.

Meleg János, a Vasutasok Szakszervezetének elnöke viszont azt mondta, hogy nincs elegendő számú és minőségű kocsi ahhoz, hogy a MÁV megfelelő körülmények között szállítsa az utasokat. Szerinte a nyári időszakban várhatóan csak pótlóbuszok segítségével tudják majd megoldani a feladatot. A Balaton déli partján például felújítási munkák miatt gyakran buszok helyettesítik majd a vonatokat. A MÁV ugyanakkor tagadta, hogy vágányzárat vezetnének be az érintett szakaszon.

Tavaly nyáron komoly problémákkal küzdött a MÁV a balatoni vasútvonalon. A pünkösdi hétvége első napján egy egész napra megbénult a fővonal közlekedése, majd a következő két hétvégén is hasonló történt. A botrányos pünkösdi hétvége után a MÁV leállította a vonatok mozgásának követésére használt Vonatinfót. Lázár János később azzal magyarázta a lépést, hogy nincs szükség a térképre, mert akinek késik a vonata, az úgyis tud róla. A MÁV decemberben aztán mégis előállt egy új oldallal.