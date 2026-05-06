A Mediaworks évi 550 millióval pénzelt egy brüsszeli hírportált

A fideszes lapokat kiadó Mediaworks évi mintegy 550 millió forintos megbízásából tartotta fenn a brüsszeli, angol nyelvű Brussels Signal hírportált az azt üzemeltető Remedia Europe Srl belga cég 2024-ben, írja az Átlátszó.

A hírportál bevétele egyedül a Mediaworkstől származott. Az üzemeltető cégnek, a Remediának nem csak saját tartalmaihoz kellett hozzáférést biztosítania a Mediaworks számára, és releváns brüsszeli értesüléseit kellett „késedelem nélkül” megosztania, de úgynevezett „releváns személyek” részére – amilyennek például a Mediaworks brüsszeli tudósítói számítottak – az ottani letelepedéssel kapcsolatos ügyintézésben és lakhatáshoz szükséges feltételek megteremtésében is segítséget kellett nyújtania.

A szerződés ezen kívül azt is kikötötte, hogy az együttműködésre vonatkozó minden információt bizalmasan kell kezelni. Az Átlátszót a Mediaworks perrel fenyegette, mert szerintük az együttműködést szabályozó szerződés tartalma üzleti titoknak minősül.