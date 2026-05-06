A Ryanair-vezér betiltaná a reptéri piálást a korai órákban

A Ryanairnek mostanra jellemzően minden nap van egy olyan járata, amin problémát okoz egy utas vagy utasok „helytelen fedélzeti viselkedése” (tíz éve még csak heti egy járat volt ez a mutató). Michael O’Leary cégvezér szerint ez arra vezethető vissza, hogy a reptereken már a hajnali órákban is lehet alkoholt venni.

A Timesnak adott interjújában O’Leary azt mondta: „Ez igazi kihívás lesz minden légitársaság számára. Nem értem, miért szolgál ki bárki is embereket a repülőtéri bárokban reggel öt vagy hat órakor. Kinek kellene ilyenkor sört innia?” A konfrontatív kijelentéseiről elhíresült fapados-vezér azt mondta, szerinte a reptereken meg kellene tiltani az alkohol felszolgálását a korai járatok előtt. Nagy-Britanniában elterjedt szokás a korai géppel utazók számára egy „ébresztő sör”, jegyzi meg a Guardian, de azt egy fáradt, kialvatlan szervezet nehezen tolerálhatja. A brit bárok, pubok nyitvatartását egyébként szigorúan szabályozzák, de a korlátozás nem vonatkozik a reptéri vendéglátásra.

A korai piálás mellett a 2022 nyarán, egy különadós vitájuk miatt Gulyás Gergely által lealkoholistázott O’Leary az italok keverését is tiltaná. Azt mondta, a Ryanair ritkán szolgál fel két italnál többet egy utasnak, és a repülőtereken is szorgalmazza ennek a két italra vonatkozó korlátozásnak a bevezetését.

Az ittas utasok problémája nem csak a Ryanairt sújtja. A szintén fapados Jet2 április végén egy olyan adatbázis létrehozását szorgalmazta, ami segíthet, hogy a légitársaságok együttműködhessenek a zavaró utasok kitiltásában.