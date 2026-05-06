Arsenal–Paris SG BL-döntő lesz Budapesten

A Paris SG jutott tovább a futball Bajnokok Ligája elődöntőjének visszavágóján, miután a franciák 1-1-es döntetlent értek el a Bayern München otthonában szerda este.

Az első gólt a mérkőzés 3. percében szerezte Dembélé. Ekkor azt lehetett hinni, hogy minden ott folytatódik, ahol múlt héten Párizsban abbamaradt. Akkor a párizsiak 5-4-re nyertek. Nos, nem így történt, már csak egy gól esett, az is a meccs legvégén. A 94. percben Kane egyenlített, de a Bayern a győzelmet és a hosszabbítást már nem tudta kicsikarni. A PSG 6-5-ös összesítéssel ment tovább.

Dembélé csöndre int Fotó: SVEN HOPPE/dpa Picture-Alliance via AFP

Az idei BL-döntőt tehát május 30-án Budapesten játssza a kedden az Atlético Madrid ellen továbbjutó Arsenal és a Paris SG.

Tavaly ez a két csapat az elődöntőben találkozott, akkor a Paris SG kettős győzelemmel jutott tovább, végül a döntőt is megnyerte. Most megvédheti címét, ami utoljára 2018-ban sikerült a Real Madridnak.

Az Arsenal még soha nem nyerte meg a BL-t és annak elődjét, a BEK-et sem.