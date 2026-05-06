Az ukrán külügyminiszter szerint a lefoglalt vagyon visszaadása üdvözölendő fejlemény a kapcsolatok normalizálása felé vezető úton

„Üdvözlendő fejlemény az ukrán–magyar kapcsolatok normalizálása felé vezető úton. Köszönjük a magyar félnek, hogy megtette ezt a lépést” – írta X-en Andrij Szibiha, Ukrajna külügyminisztere, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban bejelentette, hogy Ukrajna visszakapta a Magyarországon lefoglalt vagyonát.

„Az ellopott vagyontárgyak visszaszolgáltatása egyértelműen elhatárolja az Orbán-rezsim törvénytelenségét a beiktatás előtt álló új kormány konstruktív hozzáállásától” – írta Szibiha.

Hozzátette, ezt Magyarország akaratának jelenként értelmezik, miszerint kölcsönös tisztelettel és egészséges pragmatizmussal haladjunk előre kapcsolatainkban. Ukrajna készen áll ennek viszonzására, és Szibiha várja a jövőbeni kapcsolatait a leendő magyar külügyminiszterrel, Orbán Anitával.

Előzmény

Az úgynevezett ukrán aranykonvoj elleni akció március elején zajlott, belesimulva a Fidesz választási kampányába, ahhoz hatóságokat felhasználva. Orbán Viktor március 3-án beszélt arról, hogy a Tiszát az ukránok pénzelik, két nappal később a TEK lecsapott egy ukrán pénzszállítmányra, elfogva hét embert. A hírt először az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha osztotta meg azzal, hogy a magyar hatóságok túszul ejtettek ukránokat, majd később a magyarokra utalva állami zsarolásról és állami terrorizmusról beszélt.

A NAV akkor azt kommunikálta, hogy pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást, amikor március 5-én „hét ukrán állampolgárt, köztük egy egykori ukrán titkosszolgálati tábornokot és két páncélozott pénzszállító autót állított elő, amelyek Ausztriából tervezetten Ukrajnába, összesen 40 millió dollárt, 35 millió eurót és 9 kilogramm aranyat szállítottak.”

Arról, hogy miről is szól az egész „ukrán aranykonvoj”-ügy, és milyen politikai hasznot próbált belőle húzni a Fidesz, amely épp ezzel az üggyel mutatta meg, hogy hogy nagyon messzire hajlandó elmenni a győzelemért, ebben a cikkben írunk bővebben.