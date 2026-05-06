Ez a hírlevél hitet ad, hogy élni érdemes, és mindezeket az emberi léptékű természeti törvények mezsgyéjén

Az élet itthon

Balásy Gyuláról szólt a tegnap: a fideszes gyűlöletkampányok kivitelezője hétfő este adott pityergős interjút, illetve ekkor ajánlotta fel vállalatait az államnak. A rendőrség kedden bejelentette, hogy hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomozást indítanak vele szemben, mi meg megírtuk, hogy azért maradnának bőven érdekeltségei, illetve hogy cégeivel egy „problémahalmazt” is áttolhat az államra, ami egy jogász szerint vissza sem tudja utasítani az ajánlatát. Tegnap estére megjelent az első részletesebb belső beszámoló is arról, hogy Balásy cégei hogyan áraztak mindent iszonyatosan durván túl a piaci árakhoz képest, de az állami szereplők mégsem mehettek máshoz.

A fideszes nyilvánosságban közben érezni a zavart, egyszerre jelenik meg, hogy Balásy miatt veszítettek, mint ahogy az is, hogy jó előre eltervezett államcsínyt látunk, bármit is jelentsen ez. Érdekes fordulat volt még, hogy a Használtautó és a Kifli is most érezte úgy, hogy ideje otthagyni Balásy cégeit. Karácsony Gergely arról posztolt az ügy nyomán, hogy itt a lehetőség végre, hogy megtisztítsuk a városainkat egyszer és mindenkorra a vizuális környezetszennyezéstől, mi pedig Balásy eddigi karrierjét osszefoglalva arról írtunk, hogy inkább vádalkut ajánljon fel, ne a cégeit, valamint fotókkal alátámasztva arról, hogy életműve a NER vegytiszta embertelensége.

Megy előre az NKA-ügy is: ma reggel megírtuk, hogy megszereztük Pataky Attila NKA-s pályázatát, amiben „napfényben utazó jövendőt" és egyéb zagyvaságokat prognosztizált, tegnap pedig arról, hogy Németh Szilárd birkózóakadémiája és fideszes parlamenti képviselőjelölt is kapott NKA-támogatást. A nap folyamán még hír volt, hogy Magyar Péter ígéretet tett, kivizsgálják az NKA kifizetéseit, és ha kell, feljelentést is tesznek, valamint hogy Hankó minisztert, Bús Balázst és Nagy Mártont lökte a busz alá az Indexnek nyilatkozó illetékes az NKA-botrány ügyében.

Kiderült, hogy hasonló elvek alapján osztották a pénzeket egy másik alapból, a Városi Civil Alapból Budán, ahol hatszor akkora összeget kapott egyetlen rózsadombi fideszes képviselő kamualapítványa, mint az évi 300 ezer embernek programokat kínáló II. kerületi kultúrcég. Az NKA-s botránnyal kapcsolatban írtuk még, hogy az irodalmi folyóiratok végzetes helyzetbe kerültek, mert az NKA nem utalta át a túléléshez szükséges minimális támogatást sem, valamint hogy friss döntés volt a szervezettől, hogy mivel szakmailag nem megalapozott, nem kap támogatást 2026-ban a Szegedi Szabadtéri Játékok.

Beszámoltunk arról is, hogy esik szét az óbudai propagandagyár: a Digitális Szuverenitás Központ és a Megafon is kiköltözne a Perc utcai irodaházból, és kapcsolódott ehhez, hogy Fekete-Szalóky Zoltán távozik a kampányban gigantikusakat hazudó Index főszerkesztői posztjáról, valamint hogy valamiért mégis kivizsgálja a versenyhivatal a Indamedia-Ringier felvásárlást, azaz a Blikk neres bekebelezését. Orbán közben azt állítja, hogy a DPK-k fontos pillérét jelentik a „nemzeti oldal” megújításának, ami nem sok jót ígér a „nemzeti oldal” számára.

Kedden lett új elnöke a Magyar Tudományos Akadémiának, Pósfai Mihály személyében, és hír volt még itthonról, hogy

Németh Balázs szerint már öt-hat éve elvesztették a mostani választást,

Köves Slomóék alapítványánál is gyanús dolgokat talált az Állami Számvevőszék,

hűtlen kezelés és versenykorlátozás miatt nyomoznak Mészáros Lőrinc autós cégének ügyében,

a NAV 310 millió forint eltűnése miatt nyomoz a fideszes vezetésű Kömlőn,

a Mazsihisz reméli, hogy „a nyilas nézeteket valló” Wass Albert utoljára szerepelt magyar érettségin,

illetve hogy az Erste Bank vezetője szerint tudják, mely törvények, mely akciók mögött milyen érdekek álltak hosszú éveken át,

és hogy sárgarépa kódjával lopott Legót Terpes polgármestere az egri Tesco önkiszolgáló kasszájánál.

Világ

Még ha főleg belföldi hírekről is szólt a tegnap, világszerte azért sok minden történt. Például Trump pár nap után megint váltott, és most épp felfüggeszti a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók védelmét az USA. Valamint írtunk arról, hogy