Felfüggeszti a Hormuzi-szoroson áthaladó hajók védelmét az USA

külföld
Kilátások Kesm szigetéről a Hormuzi-szorosra
Fotó: ERIC BRONCARD/Hans Lucas via AFP

Az Egyesült Államok átmeneti időre felfüggeszti a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítására indított műveletet – jelentette be Donald Trump. Az elnök részben a teheráni vezetéssel folytatott tárgyalásokkal indokolta döntését: „Óriási előrelépés történt egy teljes és végleges megállapodás felé Irán képviselőivel, egyetértettünk abban, hogy miközben a blokád teljes mértékben fennmarad, a Szabadság Projekt (a hajók mozgása a Hormuzi-szoroson keresztül) rövid időre szünetel, hogy meglássuk, a megállapodás véglegesíthető és aláírható-e”.

Az elnök hozzátette, hogy döntésében szerepet játszott Pakisztán és egyéb országok kérése, valamint az Irán felett korábban elért amerikai katonai siker. Az iráni állami média győzelemként értékelte az eseményt, kijelentve, hogy a szünet azt bizonyítja, Trump „visszavonult”, miután „folyamatos kudarcok” után nem sikerült újra megnyitnia a globális hajózás szempontjából létfontosságú vízi utat.

Donald Trump vasárnap jelentette be, hogy hétfőtől az Egyesült Államok hadereje Szabadság Projekt (Project Freedom) néven műveletet indít, amelynek keretében védelmet és kíséretet biztosítanak a Hormuzi-szoroson áthaladó kereskedelmi hajók számára, amelyek a közlekedési útvonal zárlata miatt az elmúlt több mint két hónapban az Arab-öböl vizein rekedtek.

Marco Rubio külügyminiszter kedden a Fehér Ház sajtótájékoztatóján a többi között arról beszélt, hogy összesen csaknem 23 ezer tengerész tartózkodik a veszteglő hajók fedélzetén, közülük 10-en a kialakult helyzettel összefüggésben vesztették életüket. Kedden Trump arról beszélt, hogy iráni kishajókat semmisítettek meg, hétfőn pedig Irán indított rakétákat az Emirátusok és Omán irányába, először a tűzszünet óta.

Az iráni háborúval az USA nemcsak a világgazdaságra mért súlyos csapást, magát is rosszabb stratégiai, politikai és gazdasági helyzetbe lavírozta, mint amilyenben volt - írtuk múlt heti elemző cikkünkben. (BBC, MTI)

