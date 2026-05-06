Irán a Washington által közöltnél jóval több amerikai katonai célpontot támadott meg a műholdfelvételek szerint

A háború kezdete óta az iráni légicsapások legalább 228 építményt, illetve berendezést rongáltak meg vagy semmisítettek meg közel-keleti amerikai katonai telephelyeken. A pusztítás mértéke jóval nagyobb, mint amit az amerikai kormányzat eddig nyilvánosan elismert, vagy amit korábban jelentettek – írja műholdfelvételek elemzése alapján a Washington Post. Az irániak többek között hangárokat, laktanyákat, üzemanyagraktárakat, repülőgépeket, valamint kulcsfontosságú radar-, kommunikációs és légvédelmi berendezéseket találtak el.





A lap felidézi: a háború február 28-i kezdete óta hét katona halt meg a régióban lévő amerikai létesítmények elleni csapásokban – hatan Kuvaitban és egyen Szaúd-Arábiában –, továbbá április végéig több mint 400 katona sérült meg, közülük legalább 12-en olyan sérüléseket szenvedtek, amiket a katonai tisztviselők súlyosnak minősítettek.

A Washington Post a cikkéhez több mint száz, Irán által közzétett nagy felbontású műholdképet tekintett át, 109 kép hitelességét ellenőrizte azáltal, hogy összehasonlította azokat az Európai Unió műholdrendszerének, a Copernicusnak az alacsonyabb felbontású képeivel, valamint a Planet nagy felbontású képeivel, ahol ezek elérhetőek voltak. Ez alapján 19 iráni képet kizártak, mivel a Copernicus képeivel való összehasonlítás nem volt meggyőző, de egyetlen iráni képet sem találtak manipuláltnak.

Végül összesen 217 olyan építményt és 11 berendezést találtak, amelyek megsérültek vagy megsemmisültek a régióban lévő 15 amerikai katonai helyszínen. Az amerikaiak által elszenvedett károk arra utalnak, hogy az amerikai hadsereg alábecsülte Irán harci képességeit, nem alkalmazkodott kellőképpen a modern drónhadviseléshez, és egyes bázisokat nem védett kellőképpen, írja a lap.

Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága, amely a Közel-Keletért felelős, nem kívánt nyilatkozni a The Postban megjelent megállapítások részletes összefoglalójáról. Egy katonai szóvivő vitatta, hogy a szakértők a báziskárokat kiterjedtnek vagy a kudarcok bizonyítékának minősítették, mondván, hogy a pusztítás értékelése összetett és egyes esetekben félrevezető lehet, de nem kívánt részleteket közölni.